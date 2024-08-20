Türkiye'ye alçak operasyon! Bunun için apar topar harekete geçtiler

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Türkiye'nin iç kargaşa çıkartılmak istenen bir ülke olarak hedef alındığını belirtti. Babaoğlu, Bloomberg Media'nın Türkiye ve Rusya'yı iç karışıklık riski en yüksek ülkeler olarak göstermesinin bir operasyon olduğunu ifade etti. Bu durumun analiz değil, Türkiye'yi karıştırma amacı taşıyan bir girişim olduğuna dikkat çeken Babaoğlu, 2024 ve 2025 yıllarında dışarıdan gelen gündemlere daha dikkatle yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Haşmet Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Keşke ülke olarak...

İçine çekilmeye çalıştığımız mayınlı arazilere uzaktan bakabilsek...

Hatta dalgacı biçimde bakabilsek...

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Ne numaralar çevriliyor, ne taklalar atılıyor, anlardık...

Ama yaşadığımız günler bu mesafeye izin vermiyor.

***

Ortalığın sakin olduğu zamanlarda olsaydık...

Bloomberg Media'nın "Önümüzdeki bir yıl içinde iç kargaşa çıkma riski yüksek G-20 ülkeleri" listesinde birinci sıraya konulmamıza da güler geçerdik...

Bunu hak ediyor çünkü...

Bu kadar saçma bir grafiğe analiz denebilir mi?

Geçen gün Nurettin Akçay da Çin'in listedeki yerine şöyle itiraz etmişti: "Çin'i beşinci sıraya koyduklarına göre iç çatışma ihtimalini yüksek görmüşler. Bu ihtimal yüzde bir bile değil. 1, 5 milyar insanın tek tek her anının kontrol edildiği bir toplumda öyle iç çatışma falan çok zor..."

***

Türkiye, birinci sırada...

Rusya, ikinci sırada...

ABD'nin üçüncü sırada olması, Demokratlara yakın Amerikan finans sektörü için yem...

Onu geçin...

İlk iki sıraya bakın, orası önemli.

Bloomberg Media aslında Türkiye ve Rusya'da bir iç kargaşa ihtimali görmüyor...

Bunun olmasını istiyor...

İsrail meftunu ve Kamala hayranı bir medya grubu olarak buna işaret ediyor. Tepelerden bu haberi ortalığa salın denmiş, salınmış.

Analiz falan değil, operasyon...

Olay bu!

***

Demek ki...

İç kargaşa hesapları var...

Demek ki..

2024'ün ikinci ve 2025'in ilk yarısı için "dışarıdan" yüklenen gündemlere daha dikkatle yaklaşmamız gerekiyor.

Demek ki...

Millet arasında ayrım çizgilerini kalınlaştıracak yeni gündemlere ağırlık verecekler..."