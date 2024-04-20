Türkiye'ye Afrika'dan şiddetli girecek! İstanbul'da kritik: İlgili beklenmedik uyarı, tarihler listesi!
Meteoroloji sitesi Hava Forum tarafından Türkiye'de cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen bir sistem hakkında vatandaşlara uyarı geçildi.
Türkiye'de önümüzdeki 2 gün boyunca havanın yeniden hareketlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın hava durumu haberlerine de çok ihtiyacı olacak.
Meteoroloji sitesi Hava Forum tarafından Türkiye'de cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen bir sistem hakkında vatandaşlara uyarı geçildi.
Hava Forum tarafından konuyla ilgili yapılan uyarı şöyle:
"İstanbul'da 10 arabadan 9'u Afrika tozlarıyla kaplanmış durumda. Koyu renk boyaya sahip arabalarda bu tozları çok daha net görüyoruz. Parmağınızla kontrol yapmayın boyada çizik oluşturabilirsiniz. Cumartesi sabah yine toz geliyor. İlave pazartesi-salı da geliyor."
Dünya
Yaptırımlar lüks yat piyasasını alt üst etti: Ruslar gitti... İlgili tahminler: Kaybeden sektör, hareket bitti!
Dünya
ABD'nin oyunu belli oldu: Gizlice baskı yapıyormuş! Öyle bir detay ortaya çıktı ki, dikkat çekti
Ekonomi
Rusya'dan LNG ithalatı azaltılmalı! Uzman: Rusların duymak istemeyeceği haberi verdi: Rus gazı sorunu
Gündem
Ömer Çelik'e göre: Çirkin yaklaşımlar kabul edilemez... DEM yöneticilerinin sözlerine tepki açıklaması!