Türkiye’ye açılan EBRD’nun sinsi planı deşifre edildi!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, 2019 yılı sonuna kadar Türkiye'de 1 milyar Euro yatırım amaçladıklarını söyledi. Chakrabarti, "Bankacılık, leasing ve faktoring sektörlerine destek verebiliriz." ifadelerini kullandı.

EBRD bugüne kadar Türkiye'de 300 projeye 11,5 milyar Euro değerinde yatırım yaptı. Bu girişimler için dış kaynaklardan 2,3 milyar Euro finansman desteği sağladı.

EBRD ve 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'

Geçtiğimiz yıllarda Koç Holding’in başlattığı 'Ülkem için toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyorum.' kampanyası ve He For She girişimini destekleyen, imzaladığı 'İş'te Eşitlik Bildirgesi' ile kadınların ekonomiye katılımını arttırma taahhüdü veren Ford Otosan, iş hayatında cinsiyet eşitliği için yaptığı çalışmalarla Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD)'den 'Cinsiyet Eşitliği' ödülü kazanmıştı.

'Siyonist güçler aile yapımızı bozarak bizi parçalamayı amaçlıyor'

Türkiye Aile Meclisi yaptığı açıklama ile yetkilileri söz konusu yatırımdaki tehlikelere ilişkin uyardı. Açıklamada 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nin aile yapımızı ifsad ettiği hatırlatılarak şunlar anlatıldı:

"Aile yapımızı ifsad eden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği politikalarından acilen vazgeçilmelidir. Aile yıkan yasalar kalkmalı, İstanbul Sözleşmesi feshedilmelidir. Sayın Fatma Şahin Belediyeler Birliği Başkanı olur olmaz Ekrem İmamoğlu gibi 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu' kurdu. Ford, gerçekleştirdiği 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' projesi ile EBRD'den ödül aldı. EBRD bu yıl ülkemize 1 milyar Euroluk yatırım yapıyor. Yaşanan tüm gelişmelerde görüyoruz ki bizi topla tüfekle yenemeyen Siyonist güçler, aile yapımızı bozarak parçalamak istiyor."