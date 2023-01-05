Türkiye'ye 4 bin 450 kilometre uzaklıktaki ülke TB2 SİHA satın aldı! SİHA'larda bir detay var ki olay...

Bayraktar TB2'lerin yeni adresi belli oldu. Afrika ülkesi Mali, ülkedeki isyanları bastırmak için Bayraktar TB2 teknolojilerini teslim aldı. TB2'ler, Kanada yapımı L3 Wescam MX-15 kamerayla değil ASELSAN CATS kamerasıyla teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk'un satın aldığı Bayraktar TB2'lerin yeni adresi Afrika ülkesi Mali oldu.

Mali devlet televizyonu ORTM, Bayraktar TB2'lerin Savunma Bakanı Sadio Camara'ya sunulduğunu gösteren görüntüleri yayınladı.

Ülke basınında yer alan diğer haberlerde ise, Mali'ye teslim edilen Bayraktar TB2 sistemlerinin Kanada'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı ambargo sonrası geliştirilen ve bu teknolojilere entegre edilen ASELSAN CATS sistemiyle ülkeye geldiği bilgisi yer aldı.

Mali, isyanla mücadele yeteneklerini güçlendirmek için Türkiye'den Bayraktar TB2 alan en son ülke oldu.

22 Aralık'ta Mali devlet televizyonu ORTM, Mopti bölgesindeki bir hava üssünde yeni teslim edilen en az 2 Bayraktar TB2 insansız hava aracı ve bir mobil yer kontrol istasyonunun Savunma Bakanı Sadio Camara'ya sunulduğunu gösteren görüntüleri yayınladı.

Videoda, Mali'nin orta bölgesindeki bir hava üssünden Bayraktar TB2 insansız hava aracının çalıştırıldığı görüldü.

Böylece Afrika'da Bayraktar TB2 aldığı teyit edilen ülke sayısı 10'a çıktı. TB2 toplamda 27 ülkeye ihraç edildi.

Ambargo detayı

Ayrıca Mali basınında yer alan haberde, Mali Hava Kuvvetleri envanterine giren Bayraktar TB2'lerin Kanada'nın L3 Wescam MX-15 kamerasının Türkiye'ye ihracatını engellemesinin ardından yerini alan Türk yapımı ASELSAN CATS kamera sistemiyle donatıldığı bildirildi.

Haberin devamında, Wescam MX-15 kamerasının Kanada'dan Türkiye'ye ihracatının geçtiğimiz yıl Kanada hükümeti tarafından engellenmesinin ardından, Bayraktar TB2'lerde müşteriler aksini tercih etmedikçe artık ASELSAN CATS kamerası kullanıldığı yazdı.

Etiyopya'nın satın aldığı Bayraktar TB2'lerde de Kanadalı Wescam MX-15 kamera yerine CATS kamerası kullanıyor.