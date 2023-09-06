Türkiye'ye 35 milyar dolar aktarmaya hazırlanıyorlar

Amerikan ekonomi kanalı Bloomberg, Dünya Bankası'nın, Türkiye'ye olan desteğini 35 milyar dolara çıkarmaya hazırlandığını belirtti.

Habere göre; Dünya Bankası ve Türkiye arasındaki görüşmelerin; halihazırda yürürlükte olan 17 milyar dolardan fazla programa ek olarak, önümüzdeki üç yıl içinde projeler için 18 milyar dolar kadar bir Dünya Bankası taahhüdünü içeriyor.

Söz konusu finansmanın hükümete doğrudan kredi verilmesinin yanı sıra özel sektöre yönelik desteği de kapsayacağı belirtildi.

Hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de Dünya Bankası, konuyla alakalı Bloomberg'in açıklama talebini yorumsuz bıraktı.

Anlaşma sağlanması halinde, bunun anlamının, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan oluşan yeni ekonomi yönetimine bir güvenoyu olacağını yazan Bloomberg, konuyla alakalı yetkililerle de görüştü.

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Yetkililer, Dünya Bankası'nın 18 milyar doların üçte ikisinin doğrudan yatırım ve garantiler yoluyla Türkiye’nin özel sektörüne gitmesini beklediğini söyledi. Fonların bir kısmının ticaret finansmanı için kısa vadeli garantiler sağlamak ve Türk ihracatçılarını desteklemek için kullanılacağını belirtti.

Bloomberg göre, şu anda görüşülmekte olan program, Dünya Bankası'nın Türk politika yapıcıların makroekonomik istikrarı yeniden tesis etme çabalarına verdiği desteği vurguluyor.

Haberde, Şimşek ve Erkan'ın Temmuz ayında Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya geldiği hatırlatıldı.

Haberde ayrıca, yeni fonlardaki artışın, 6 Şubat depreminin bir sonucu olabileceği de aktarıldı.

Depremlerin ardından, afet bölgelerindeki ihracatçıların işlerinin kesintiye uğraması ve aşırı düşük borçlanma maliyetlerinin ithalatı teşvik etmesi nedeniyle Türkiye'nin cari açığı gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 6'sına yükseldi.

Temmuz ayında, Orta Doğu-Körfez turuna çıkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan on milyarlarca dolarlık yatırım sözü alarak döndü.

Anlaşma yapılması halinde Dünya Bankası, Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretten bu yana en büyük dış finansman kaynağı olacak.