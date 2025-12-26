  • İSTANBUL
Türkiye'nin zirvesinden gelen o görüntüler herkesi büyüledi! Doğanın muhteşem gücü bir kez daha kendini gösterdi!

"Türkiye’nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte eşsiz bir görünüme büründü. Zirvesini kaplayan bembeyaz kar örtüsüyle kartpostallık manzaralar sunan devasa dağ, görenleri adeta kendine hayran bırakıyor. İhtişamlı duruşuyla bölgenin sembolü olan Ağrı Dağı, bulutların üzerindeki beyaz gelinliğiyle hem yerli hem de yabancı doğa tutkunlarının odak noktası haline geldi.

Türkiye’nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsüyle göz kamaştırıyor.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsüyle adeta göz kamaştırıyor.

Yol boyunca sürücülere manzarasıyla eşlik eden Ağrı Dağı, bölgedeki tepelerin arasında ihtişamıyla yükseliyor.

