Türkiye’nin yükünü şehir hastaneleri omuzluyor

Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner kişiliği sayesinde Türkiye’nin birçok noktasında yükselen şehir hastaneleri, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi sürecinde büyük bir yükü omuzladı. ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa gibi ülkelerin sağlık sistemleri pandemi karşısında çökerken ülkemizde semptom gösterenlerin bile tedavi edilmesine olanak sağlayan şehir hastaneleri, dünyaya karşı gurur kaynağımız oldu. Türkiye’nin salgınla mücadelesinde büyük rol oynayan ve sağlık sistemi zincirinin sorunsuz işlemesini sağlayan şehir hastanelerinden biri olan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nin Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gürbüz, şehir hastanelerinin rolü ile ilgili Akit’e özel açıklamalarda bulundu. Şehir hastanelerinin salgın sürecinde çok önemli roller üstlendiğini kaydeden Gürbüz, diğer hastanelerin yükünü alarak sistemin çökmemesini sağladığına işaret etti. Şehir hastanelerinin büyük bir vizyon örneği olduğunu da kaydeden Gürbüz, hastanelerin birinci sınıf olduğunu ve en gelişmiş imkanlarla donatıldığını söyledi. Hükümetin bu süreci çok iyi yönettiğini kaydeden Gürbüz, bu dönemde hiçbir şekilde sağlıkta malzeme sıkıntısı çekilmediğinin de altını çizdi.

6 bin yeni yatak

Koronavirüs salgınıyla mücadelede kritik bir görevi yürüten Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gürbüz, “Şu an İstanbul’da 6 bin yeni yatak açıldı. Zemin harika ve hastaneler birinci sınıf. Bütün hastanelerimiz sürecin en başından beri salgınla mücadele içindeydi. Şehir hastaneleri diğer hastanelerin yükünü aldı” şeklinde konuştu. Hükümetin salgınla mücadelede en doğru adımları attığını ve kimseyi mağdur etmediğini de beyan eden Prof. Gürbüz, “Devlet çok güzel bir siyasi duruş gösterdi. Siyasi popülizme sapmadan en radikal önlemleri aldı. Sahada ilaç ve malzeme olanaklarının hepsini sağladı. Bunları bir anda sağlamak hiç de kolay değildir” ifadelerini kullandı. Dünyanın tedirgin olduğu bir dönemde Türkiye’de bir yönetim krizinin yaşanmadığını vurgulayan Gürbüz, “Bilim kurulu toplandı. Bunun altyapısı oluşturuldu. Hızla harekete geçirildi. Malzemeler hızla temin edildi. İlaçlar ivedilikle dağıtıldı. Bir aksama olmadan süreç yürütüldü. Bir teçhizat eksikliği söz konusu olmadı” dedi.

Ölümler saklanıyor iddiası yalan

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin saklandığı gibi manipülatif söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Gürbüz, “Hayatını kaybedenlerin doğru bildirilmediği gibi bir şey kesinlikle yalan. Biz ki bu işi en fazla yapan hastaneyiz. Sahada böyle bir şey mümkün değil. Kesinlikle öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde kontrolün şart olduğunu vurgulayan Gürbüz, “Sağlık Bakanımız her gün basın aracılığıyla gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Kişisel temizliğe önem vereceğiz. Ellerimizi yıkayacağız, maskemizi takacağız ve sosyal mesafeye riayet edeceğiz. Hayat bir şekilde devam etmek zorunda. Lakin kontrol şart” değerlendirmesinde bulundu.