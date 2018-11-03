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'Türkiye'nin yöntemi ders olarak okutulmalı'

Katarlı yayın kuruluşu Dar el-Arab’ın İcra Kurulu Başkanı Cabir el-Haremi, Türkiye'nin krizi çok yüksek profesyonellikle yönettiğine belirterek, "Türkiye'nin bu krizle başa çıkma yöntemi hem medya hem de güvenlik eğitimlerinde ders olarak okutulmalı." dedi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:06
'Türkiye'nin yöntemi ders olarak okutulmalı'

AA muhabirine Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Haremi, "Ankara, olayı Türk topraklarında meydana gelen suç olarak profesyonelce ele aldı ve siyasileştirmedi." ifadelerini kullandı.

Haremi, Türkiye'nin krizi çok yüksek profesyonellikle yönettiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin bu krizle başa çıkma yöntemi hem medya hem de güvenlik eğitimlerinde ders olarak okutulmalı." diye konuştu.

Halkı özgürlüğü savunan platformaları kurmaya çağırdı

Türkiye'nin, olayın gerçekleştiği ilk günden bugüne Suudi Arabistan ile iyi ilişkilerini sürdürmeye çalıştığını belirten Haremi, Suudi Arabistan'ın ise tam aksine Türkiye'ye olumlu yaklaşmayı reddettiğini söyledi.

Haremi, 2 Ekim'in basın ve yayın tarihinin acı bir günü olarak kalacağını vurgulayarak, Kaşıkçı'nın şahsının değil onun taşıdığı düşüncesi, arzuları ve özlemlerinin yanı sıra gerek Suudi Arabistan'da gerek dünyanın farklı yerlerinde tutuklu gazeteci arkadaşlarını ve konuşma özgürlüğünü savunmasından dolayı hedef alındığını aktardı.

Haremi ayrıca Kaşıkçı'nın öldürülmeden önce halkı ve ifade özgürlüğünü savunan özgür medya kurumları ve platformlarını kurmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:06
  1. Ankara
  2. Dar el-Arab’ın İcra Kurulu Başkanı Cabir el-Haremi
  3. Cemal Kaşıkçı

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