Türkiye'nin yoğun diplomasisi sürüyor! Bakan Fidan Filistin Başbakanıyla görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alındı!

Diplomatik kaynaklar, görüşmede Gazze ve Batı Şeria’daki son durumun ele alındığını ve Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabaların değerlendirildiğini aktardı.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin toplantısında, İsrail’in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlal etmesi ile Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da işlediği savaş suçlarına karşılık olarak uluslararası toplumun İsrail'e silah ihracatını durdurmak da dahil etkili yaptırımlar uygulaması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca İsraillilerin bu suçlardan sorumlu tutulması için uluslararası hukuki araçların harekete geçirilmesi, yerleşimci terörizminin durdurulması ve buna karşı da net, katı tutumlar alınması gerektiği kaydedildi.