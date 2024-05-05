Türkiye'nin yenilenebilir enerji hamlesi: Türk şirketinden elektrikli araç dönüşümünde peş peşe dev adımlar geliyor

Enerjisa Enerji'nin tamamen sahip olduğu iştiraki Eşarj, Türkiye genelindeki elektrikli araçkullanıcılarına yönelik sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkat çekiyor. Kısa sürede 1 milyon şarj işlemi gerçekleştirerek, elektrikli araç altyapısında çığır açan bir başarıya imza atmıştır.

Türkiye'nin şarj istasyonları ağı genişliyor

Eşarj, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 1000'den fazla şarj istasyonu ile kullanıcılarına hızlı ve kolay bir şarj deneyimi sunmaktadır. Bu istasyonlar, global ve yerli otomobil markalarının elektrikli araçlarının yanı sıra, geleceğin Türk otomobili TOGG için de uygun altyapı sağlamaktadır.

Elektrikli araç sahiplerine yenilenebilir enerji

Eşarj, şarj istasyonlarından elde ettiği elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak, çevreye duyarlı bir hizmet sunmaktadır. Bu yaklaşım, şirketin sürdürülebilirlik misyonunu güçlendirirken, temiz enerji kullanımını teşvik ediyor.

2025 vizyonu: Elektrikli araç sayısında büyük artış

EPDK'nın tahminlerine göre, Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 2025 yılında 361 bine ulaşacak. Bu büyüme, Eşarj gibi altyapı sağlayıcıları için şarj soket sayısını 61 bine çıkarma gerekliliğini doğuruyor.

Avrupa'da lider Türkiye

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Türkiye, araç başına düşen şarj istasyonu sayısıyla Avrupa'da önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Bu başarı, Eşarj'ın sektördeki öncü rolünü ve Türkiye'nin çevre dostu ulaşım sistemlerine olan bağlılığını göstermektedir.

2030 hedefleri: Elektrikli araçların yükselişi

Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar'ın vurguladığı gibi, 2030 yılına kadar Türkiye'deki her iki araçtan birinin elektrikli olması bekleniyor. Bu dönüşüm, Eşarj'ın sürekli yatırımları ve müşteri deneyimini iyileştirme çabaları ile destekleniyor.

Eşarj'ın 2023 sonu itibarıyla 81 ilde 1000 istasyon hedefine ulaşması, hem şirketin başarısını hem de Türkiye'nin elektrikli araçlara olan ilgisini pekiştirmektedir. Şirket, gelecekte de Türkiye'nin ve dünyanın karbon sıfır hedeflerine katkıda bulunmayı sürdürecek.