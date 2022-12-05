Türkiye'nin yeni sorunu bu mu? Tokalaştılar mı, tokalaşmadılar mı?

Yeniakit.com.tr

Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun gerilimini yazdı.

Türkiye'nin sorunu buymuş gibi, "İmamoğlu ile Kaftancıoğlu tokalaştı mı?" sorusuna cevap arayan Saymaz, Kaftancıoğlu'nun şu açıklamasını aktardı:

Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz.

İsmail Saymaz, yazısına şöyle devam etti:

Genel Başkan'ın konuşması bitince "Çıkalım" diye düşüncemi söyledim. Selvi Hanım sendeledi. Benim aklım Selvi Hanım'daydı. Altan Öymen’e bir şeyler söyledim. Ardından Ekrem Başkan ve Haydar Akar’la selamlaştık. Engin Altay’la da tokalaşmadım. Sırada Engin Özkoç vardı. Özkoç, Genel Başkanla ve benimle tokalaşınca sonrakilerle tokalaşarak devam ettik.