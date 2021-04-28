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Dünya Türkiye'nin yeni silahı Yunanistan'ı panikletti
Dünya

Türkiye'nin yeni silahı Yunanistan'ı panikletti

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Aksungur SİHA'nın kabiliyet gücü, Yunanistan basınında endişeye yol açtı. Geçtiğimiz günlerde önemli bir atış testi gerçekleştiren ve 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vuran Aksungur SİHA'nın özelliklerini duyan Yunan spiker, canlı yayında "Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor. Bu durum Yunanistan'ı endişelendirmeli. Onları daha dikkatlice izlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 17:49:00 -

Azerbaycan'dan Libya'ya, yaşanan birçok çatışmanın kaderini değiştirerek büyük başarı kazanan Türk SİHA'ları dünya basınının gündeminde olmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen ve geçtiğimiz gün test atışları sırasında 30 kilometreden hedefi vuran Aksungur SİHA Yunan medyasında geniş yer buldu. Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, Aksungur SİHA'nın özelliklerini canlı yayında anlattı.

"Bu durum Yunanistan'ı endişelendirmeli"

Aksungur SİHA'nın insansız aracın ANKA İHA modelinin gelişmiş versiyonu olduğunu kaydeden Manolis Kostidis, "Aksungur modeli uçak, ikmal veya herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan tam 40 saat uçabiliyor. 750 kilo faydalı yük, lazer güdümlü füzeler ve bombalar taşıyor ve tabii ki gözetleme kabiliyetine sahip. Bu durum Yunanistan'ı endişelendirmeli. Ayrıca mühendislerin dediklerini dikkate almalıyız. Türkler bununla çok ciddi tasarruf edecekler" dedi.

"Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor"

Kostidis'in açıklamaları stüdyoda bir an sessizliğe neden oldu. Sunucu, konuğu ve muhabir Manolis'e "Biliyor musunuz, Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor. Çünkü her ay yeni bir silah üretileceklerini açıklıyorlar. Onları daha dikkatlice izlemeliyiz." ifadesine yer verdi.

30 kilometreden hedefi vuruldu

Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı, geçtiğimiz gün önemli bir atış testi gerçekleştirdi. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatla 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Test atışının görüntülerini, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından ''Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz'' mesajıyla paylaşmıştı.

Aksungur Ankara'dan 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile havalandı. Uydudan kontrol ile Sinop açıklarına giden Aksungur, 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi başarı ile vurmuştu.

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