Türkiye'nin yeni silahı "devrim" yapacak! Daha çıkmadan bile dünyaya korku saldı

Libya, Suriye, Karabağ ve en son Ukrayna'da kendini defalarca kanıtlayan bayraktar TB2'nin ardından dünyaca hak edilmiş ünü daha çıkmamış olan TB3'e de ilgiyi artırdı.

2022'nin sonunda ilk uçuşunu yapması planlanan TB3'ü Baykar Savunmanın CTO’su Selçuk Bayraktar "muharebe sahasında büyük bir devrim olacak" sözleriyle anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisine konuşlandığında nasıl ki Azerbaycan Tek Vatan Harekatı'nda SİHA'larımız tüm dünya tarafından muharebe doktrininde 'bu büyük bir paradigma dönüşümüdür' diye basına yansıdıysa bu platformlarla birlikte de muharebe sahasında büyük bir devrim olacağımızı öngörüyoruz. 2022'de inşallah Bayraktar TB3 ilk uçuşunu yapacak. 2023'e kadar da muharip insansız uçak sistemimiz yani insansız savaş uçağı dediğimiz projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Forbes'te TB3'ün ayırıcı özelliği olarak "TB3, katlanabilir kanatlarının göze çarpan istisnası dışında, TB2 selefiyle neredeyse aynı görünüyor. Görüş hattı ve ötesi haberleşme (BVLOS) uçuş kabiliyetine de sahip olacak" ifadeleri yer aldı.

Daha önce Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın da açıkladığı gibi makalede TB3 İHA’nın Japonya’nın Izumo Sınıfı Mini Uçak Gemileri için "harika bir seçim olacağı" ifade edildi.

İhracat için de geliştiriliyor

Yazıda TB3'ün kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetiyle TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisi için ihracat odaklı geliştirildiği TB3'ün katlanabilir kanatları sayesinde TCG Anadolu'nun bunlardan 30-50 tane taşıyabileceği bilgisi aktarıldı.

"Türkiye çok uzaklardaki gemileri tehdit edebilir"

Dergi yaptığı analizde TB3'ün bu özellikleri çok uzaklardaki gemileri tehdit edebileceği veya yine uzak ülkelerde kara operasyonlarına bu sayede destekte bulunabileceği uyarısında bulundu.

İhracat potansiyeli yüksek

Yazının sonuç kısmında "TB3'ün intihar dronlarının yerine defalarca kullanılabilecek şekilde türünün ilk deniz insansız hava aracı olması ve TB2 gibi uygun fiyatlı olacağı beklentisi ihracat potansiyeli için birçok ülkenin nazarında alım için çok popüler olacağını tahmin etmek zor değil" ifadeleri yer aldı.

Bayraktar TB3 özellikleri:

Kanat açıklığı: 14 metre

Uzunluk: 8.35 metre

Yükseklik: 2.6 metre

Kalkış Ağırlığı: 1450 kilogram

Maksimum seyir hızı: 125 knots-160 knots (300 km/s)

Faydalı yük kapasitesi: 6 silah istasyonu – 280 kilogram

Havada kalış süresi: 24+ saat

Katlanır kanat yapısı

Kısa pistli uçak gemilerinden otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti

Görüş hattı ve ötesi haberleşme

SATCOM uydu bağlantısı