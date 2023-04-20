Türkiye’nin yeni SİHA’sı Jackal oldu

İngiltere’de bulunan Thales’in LMM (Hafif, Çok Rollü Füze) füzesi ile yapılan ilk atışta Jackal, testte yer alan İngiliz mühendisler, savunma sanayii personeli ve askeri uzmanlar tarafından tam not aldı. Fly BVLOS Technology firmasına bağlı Fly X Technology firması ise, Jackal’ın hem İHA hem de SİHA versiyonlarının geliştirme ve test süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

Jackal, tasarımı ve diğer tüm hakları Fly BVLOSTechnology firmasına ait olan bir hava aracıdır. İngiltere’ye ihraç edilmesinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı, Jackal’ın SİHA versiyonuna dönüştürülmesi talebinde bulundu. Bu talep üzerine Fly BVLOS Technology firmasından destek istendi ve Fly X Anonim Şirketi ile Flyby Technology Firması, Jackal SİHA versiyonunun çalışmalarına başladı.

Baş Mühendisler Y. Orkut Aktaş ve A. Fehmi Özcan liderliğinde THALES UK Firmasının da teknik ekibinin katılımıyla tasarımında ve teknik özelliklerinde yapılan değişiklikler sonrasında SİHA’ya dönüştürülen Jackal, 2022’nin Ekim ayında İngiltere’de ilk füze test atışını gerçekleştirdi.

Jackal SİHA’nın test atışları devam ederken, hava aracının geliştirme süreci de devam etmektedir. RAF Rapid Capabilities Office Başkanı Air Commodore Jez Holmes, Flyby’ın Thales’in ortaklığı ve desteğiyle geleceğinin olağanüstü heyecan verici olduğunu belirtirken, Fly BVLOS Technology’den Murat Islıoğlu, doğru yatırım ve yönetim ile kavramsal tasarımdan ilk uçuşa dört aylık bir sürede ulaşan Jackal’ın SİHA versiyonuna dönüştürülmesinin kendisini fazlasıyla memnun ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Definceturk

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