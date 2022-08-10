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Gündem Türkiye'nin yeni hava savunma füze sistemi Sungur ABD'li rakibini sildi attı! Dünya peşine düşecek
Gündem

Türkiye'nin yeni hava savunma füze sistemi Sungur ABD'li rakibini sildi attı! Dünya peşine düşecek

Türkiye’nin geliştirdiği ve envantere alınan Sungur portatif hava savunma füze sistemi muadili olan ABD ve Avrupa ürünlerini geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 15:41:00 -
Türkiye'nin yeni hava savunma füze sistemi Sungur ABD'li rakibini sildi attı! Dünya peşine düşecek

Taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) alçak uçuş gerçekleştiren hava araçlarına karşı savaş sahasında önemli bir silah olarak kullanılıyor. Türkiye’nin geliştirdiği ve envantere alınan Sungur portatif hava savunma füze sistemi ise ABD ve Avrupalı rakiplerinin sektördeki hegemonyasını kırmaya hazırlanıyor.

Sungur sisteminin teknik özellikleri ve Batılı rakipleriyle karşılaştırma, Sputnik'in infografiğinde.

 

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