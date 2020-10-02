Türkiye’nin yaşlılıkla imtihanı

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, yaşlı sağlığına ve sosyal yaşantısına dair değerlendirmede bulundu.



Prof. Dr. Naharcı, “Ülkemizdeki yaşlı birey sayısı 8 milyona yaklaşmış, toplam nüfus içinde oranı ise yüzde 9,1’e ulaşmıştır. Bu sayının hızla artacağı öngörülmektedir. Bu artışın yaşlıya hastanede, huzurevlerinde, bakım evlerinde ve evlerde verilen bakım hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyulmasına neden olacağı aşikardır” dedi.



400 huzurevi



Yaşlılara verilen bakım hizmetlerini anlatan Naharcı, şöyle devam etti: “Ülkemizde 400’ün üzerinde huzurevi ve yaşlı rehabilitasyon merkezi bulunmakta ve de 27 bin 500 yaşlıya bu kuruluşlarda bakım hizmeti verilmektedir. Bu merkezlerde sağlıklı bireylere ve de bilişsel veya fiziksel yetersizlikleri olan kişilere bakım hizmeti verilmektedir.



Evde bakım hizmeti



Yaşlılarımıza sosyal açıdan evde bakım hizmeti daha çok kendi aileleri tarafından verilmekle beraber son yıllarda profesyonel bakıcılar da bu süreçte görev almaya başlamışlardır. Ayrıca, tıbbi olarak ise evde bakım hizmeti sağlık sistemimiz tarafından yönetilen evde bakım hizmetleri birimleri tarafından verilmektedir.”

Prof. Dr. Naharcı, yaşlı vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için şu tavsiyelerde bulundu:

Altın tavsiyeler



- İyimser ve hoşgörülü olmaya çalışınız

- Sevdiğiniz kişilerle görüşünüz

- Her zaman küçük de olsa bir hedef belirleyiniz ve ulaşmaya çalışınız

- Hobilerinizle uğraşmayı hiçbir zaman bırakmayınız

- Aşırı beslenmeden ve aşırı kilo vermeden kaçınınız

- Uykunuzu iyi alınız

- Her gün yapabileceğiniz kadar egzersiz veya en azından yürüyüş yapınız

- Günlük yeterli miktarda su içmeyi ihmal etmeyiniz

- Kötü alışkanlıklardan uzak durunuz

- Düzenli sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyiniz.”

Darülaceze’de kalan yaşlılar vefasızlıktan dertli

Dünya Yaşlılar Günü’nü Kovid-19 altında geçiren Darülaceze sakinleri, yakınlarının ve arkadaşlarının vefasızlığından yakınarak, sosyal bir ortamda geçen gençliklerini özlemle yad ediyor. Her şeye rağmen hayata tutunan sakinler birbirleriyle sosyalleşiyor.