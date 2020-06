TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN İLİM HAZİNELERİ - Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakcı

Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakcı: - "Dünyanın, özellikle Amerika'nın; Osmanlı / Türk ve İslam ilim irfanına ihtiyacı var. İslam dünyası, Amerika'nın İslamlaşmasına katkıda bulunmuyor. Şimdi ABD'de Cemaat-i Tebliğ ve Güney Afrika'dan irşat grupları var ama onlarla olmaz. Osmanlı'nın cami, medrese ve tekke gibi sosyal yapıları iyi tahlil edilerek ABD'de eğitim ve tebliğ çalışmalarının yapılması gerekir" - "Osmanlılardan tevarüs edilen çoğulcu din anlayışı sayesinde Türkiye'de tek doğrucu ve tekfirci zararlı akımlar yaygınlaşamadı" - "Uluslararası İslam Araştırmaları Merkezi kurulması lazım" - "İslam dünyasında bir stratejik düşünme kabiliyeti olmalı. Bu kapsamda uzun bir yatırım, 100-150 senelik bir program stratejisi kurulacaksa Amerika'da İslam'ı yayma stratejisi başlatılmalı" - "İslami ilimlerle meşgul olan kimse yabancı dil, Arapça, Farsça bilecek, Osmanlıca okuyacak, anlayacak ama yabancı dil, özellikle İngilizce yazacak, konuşacak. Fakat okuma ve metni anlama seviyesinde Fransızca ve Almanca da bilecek ki o müsteşriklerin kaynaklarında geçen dili kendi anlayacak" - "Her köyde her mahallede; aksiyoner, aktivist, dinamik, canlı bir imam olsun istiyorum. Her kapıya gidecek, herkesin adını bilecek, dertleri varsa çözmeye çalışacak. İslam denen mübarek din, bir temsilci ister. Bu temsilci aksiyoner, ciddi, dinamik, efendi, çok bilgili olması lazım. Ama, beyne ve kalbe de nüfuz eden biri olmalı. O mahallenin bütün insanlarını ziyaret edecek... İhtilafların çözümünün nasıl olacağını iyi bilecek" - "Terzi Ahmed Efendi ve Cevdet Hoca, her şeyimi özellikle onlara borçluyum" - "Muhammed Hamidullah ve Tayyip Okiç Hoca vatanlarından atıldı diye başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmediler. Şahsiyet sahibi adamlar bunlar ama haymatloslar, pasaportları yok" - "Hamidullah Hoca'nın çalışma masasında Fransızca sözlük vardı. Kur'an cebinde, hafız. Namazında niyazında, müteşerri, sözü yumuşak söyler fakat vazgeçmez, eğmez, bükmez" - "Hamidullah Hoca'nın cenazesini ben yıkadım, cenaze namazını kıldırdım. Florida'nın Jacksonville şehrindeki Müslüman mezarlığına defnettik" - "FETÖ, İslam dünyasının ve Batı'nın İslamlaşmaması konusunda bir fitnedir" - "Fetullah Gülen'in adamları ABD'de benim talebelerimin bulunduğu toplantılara hiçbir zaman gelmediler, hep karşı çıktılar. Merve'nin (Kavakcı) konferansa davet edildiği üniversiteleri sabote ettiler. Fetullah Gülen'in adamları hep bize karşı çıktı" - "FETÖ, (Amerika'da) kiraladığımız mescidin karşısında bizim alamadığımız 1,5 milyon dolar değerindeki merkezi alıp diyalog merkezi olarak kullandı" - "FETÖ'nün tutulur tarafı yok. FETÖ elebaşı Gülen ölecek. Şimdi onun adamları ne olacak? Yurt dışında Türkiye aleyhinde hareket ediyorlar. Türkiye'den yurt dışına gidenleri rahatsız ediyorlar"