Türkiye’nin yardımlarından rahatsız olan Muharrem İnce’den ilginç yorum

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi son sürat devam ederken ABD’ye yolladığı tıbbi malzemeler gündem oldu.

Hükümetin koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşa sağladığı yardımları görmezden gelen ve kanunsuz kendi içinde yardım kampanyası başlatan CHP’liler bu kez ABD’ye giden yardıma sardı.

Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği koronavirüs yardım paketleriyle ilgili ilginç açıklamalarda bulunan CHP'li Muharrem İnce, "Benim Sabancı ailesine yardım etmem nasıl bir şey ise Türkiye'nin Amerika'ya yardım etmesi de böyle bir şey" ifadesini kullandı.

Tepki çeken İnce, "Amerika'ya yardım ediyoruz, İngiltere'ye yardım ediyoruz. Amerika 2 milyon dolar ayırmış vatandaşına, sen vatandaşına yardım edemiyorsun. Maske al, Amerika'ya gönder aranı düzelt. Bunlar kahvehane diplomasisi. Amerika'ya sevap için mi, swap için mi maske gönderdik? Biz, hiç vaka olmayan ülkelere maske gönderdik. Benim Sabancı ailesine yardım etmem nasıl bir şey ise Türkiye'nin Amerika'ya yardım etmesi de böyle bir şey" dedi.