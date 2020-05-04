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Gündem

Türkiye’nin yardımlarından rahatsız olan Muharrem İnce’den ilginç yorum

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede bazı ülkelere yaptığı tıbbi malzeme yardımı CHP’lileri rahatsız etti. CHP’li Muharrem İnce, ABD’ye giden yardım ile ilgili ilginç ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:54:00 -
Türkiye’nin yardımlarından rahatsız olan Muharrem İnce’den ilginç yorum

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi son sürat devam ederken ABD’ye yolladığı tıbbi malzemeler gündem oldu.

Hükümetin koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşa sağladığı yardımları görmezden gelen ve kanunsuz kendi içinde yardım kampanyası başlatan CHP’liler bu kez ABD’ye giden yardıma sardı.

Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği koronavirüs yardım paketleriyle ilgili ilginç açıklamalarda bulunan CHP'li Muharrem İnce, "Benim Sabancı ailesine yardım etmem nasıl bir şey ise Türkiye'nin Amerika'ya yardım etmesi de böyle bir şey" ifadesini kullandı.

Tepki çeken İnce, "Amerika'ya yardım ediyoruz, İngiltere'ye yardım ediyoruz. Amerika 2 milyon dolar ayırmış vatandaşına, sen vatandaşına yardım edemiyorsun. Maske al, Amerika'ya gönder aranı düzelt. Bunlar kahvehane diplomasisi. Amerika'ya sevap için mi, swap için mi maske gönderdik? Biz, hiç vaka olmayan ülkelere maske gönderdik. Benim Sabancı ailesine yardım etmem nasıl bir şey ise Türkiye'nin Amerika'ya yardım etmesi de böyle bir şey" dedi.

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Yorumlar

aydın

Turkiyenin insani yardımını geri döndürmek isteyen ve bunun için eş zamanlı PKK/YPG ye yardım gönderen PENTAGON ve arkasındaki NEOCON/SİYONİST lobi ile UYUM İÇİNDEKİ CHP nin RAHATSIZLIKTA BULUŞMASIDIR!!!
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son söz

Bunlar yardım almaya alışmışlar, verince zorlarına gidiyor. Bilmiyor ki veren el, alan elden üstündür.
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