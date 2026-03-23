Türkiye’nin yardım eli mazlumlara uzandı

Sebahattin Ayan İstanbul

İnsanlığın salgın, savaş, açlık, susuzluk, kuraklık ve ekonomik krizlerle büyük bir buhran yaşadığı mevcut süreçte ümmete merhamet şemsiyesi olan Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları, Ramazan Bayramı’nda da dünyanın dört bir yanında muhtaçlarla bayram sevincini paylaştı. Dünyanın her yerindeki mazlumların yanında olan Türkiye’deki yardım kuruluşları, her bayram olduğu gibi bu bayramda da mazlumların yardımına koştu. Salgın ve savaş nedeniyle mağduriyetleri daha da katlanan mazlumları unutmayan dernek ve vakıflar, Türkiye’nin her karışına, dünyada yüzü aşkın ülkesine yardımlaşma ruhunu taşıdı.

TÜRKİYE’NİN MERHAMET ELİ TÜRK KIZILAY BAYRAM YAŞATTI

Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca yurt dışında yürüttüğü insani yardım faaliyetleriyle savaş, çatışma, yoksulluk ve yerinden edilme krizlerinden etkilenen milyonlara umut oldu. Aşevleri aracılığıyla sıcak yemek dağıtan, iftar sofraları kuran ve binlerce aileye gıda kolisi ulaştıran Kızılay, geniş bir coğrafyada kesintisiz destek sağladı. Gazze Şeridi’nde kuzey, orta ve güney bölgelerde faaliyet gösteren aşevleri aracılığıyla günlük 60 bin kişilik iftar ve sahurluk dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca El-Ariş Limanı’na ulaşan 21’inci İyilik Gemisi’nden indirilen 249 tırlık insani yardım malzemesinin Gazze’ye ulaştırılması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Sudan’da Sudan Kızılayı ile koordineli şekilde 5 eyalette iftar programları düzenlendi, iftar kolileri dağıtıldı. Afganistan’ın başkenti Kabil’de 250 aileye gıda yardımı ulaştırılırken, Somali’de Mogadişu’daki kamplarda binlerce aileye destek sağlandı. Katar Kızılayı iş birliğiyle 90 şehit ve gazi ailesine gıda kolisi ve çocuklara kıyafet yardımı yapıldı. Irak’ta Bağdat, Musul, Kerkük, Telafer ve Kifri’de gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirilirken, Musul ve Bağdat’ta düzenlenen iftar programlarıyla yüzlerce kişiye sıcak yemek ikram edildi. Suriye’de ise farklı bölgelerde gıda, giyim ve iftar yardımları devam ederken, sevgi butik mağazaları aracılığıyla binlerce ihtiyaç sahibine kıyafet ulaştırıldı. Yetimhanelerde düzenlenen iftar programlarıyla yüzlerce çocuk sevindirildi, ayrıca çeşitli bölgelerde binlerce aileye gıda kolisi desteği verildi. Balkanlar’da Bosna Hersek’in farklı şehirlerinde iftar organizasyonları düzenlenirken, Srebrenitsa anneleri için özel program gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefkoşa’da kurulan iftar sofralarında binlerce kişi ağırlandı. Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti. Pakistan’da yerinden edilen ailelere yönelik gıda kolisi dağıtımları yapılırken, farklı şehirlerde yardımların Ramazan boyunca sürdürülmesi planlandı. Türk Kızılay, toplam 21 ülkede yürüttüğü bu kapsamlı yardım faaliyetleriyle bağışçıların emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

İDDEF RAMAZAN’DA MİLYONLARA ULAŞTI

İDDEF, 2026 yılı Ramazan çalışmaları kapsamında Gazze başta olmak üzere kriz bölgelerinde ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırarak yaklaşık 3 milyon kişinin yüzünü güldürdü. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2026 yılı Ramazan çalışmalarını “Seninle Bereketlensin” sloganıyla gerçekleştirerek hayırseverlerin emanetlerini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere ulaştırdı. Türkiye ile birlikte Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’da toplam 56 ülke 310 bölgede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldı. Ramazan ayı boyunca yürütülen faaliyetlerde Gazze, Sudan, Yemen, Suriye, Arakan ve Afganistan gibi acil kriz bölgeleri başta olmak üzere yokluk ve yoksullukla mücadele eden coğrafyalardaki ailelere yardım ulaştırıldı. Hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan iftar ve sahur programlarıyla onlarca ülkede toplam 711 bin 500 kişiye yemek ikram edilirken, bunun 290 bini Gazze’de gerçekleştirildi. Osmanlı mirası Balkanlar’daki Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan Sancak bölgesinde iftar sofraları kuran İDDEF kardeşliği pekiştirdi. Yurt içinde ise İDDEF temsilcilikleri aracılığıyla deprem bölgesindeki ailelere gıda kumanyası, çocuklara bayramlık ve ülke genelinde iftar saatine yakın trafikte kalanlara iftariyelik dağıtıldı. İDDEF ayrıca 15 bin 250’si Gazze’de olmak üzere toplam 33 bin 100 aileye Ramazan kumanyası ulaştırdı. Bununla birlikte 18 bin 881 aileye zekat, fitre ve fidyeler ulaştırılırken, yetim, öğrenci ve ihtiyaç sahibi çocuklara 12 bin 400 adet bayramlık kıyafet hediye edilerek bayram sevincini yaşamaları sağlandı..

TDV TÜRKİYE’NİN DAYANIŞMA RUHUNU YAŞATTI

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayında yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla Türkiye’nin yanı sıra 86 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştı. Dünya genelinde 149 ülkede faaliyet gösteren vakıf, 1003 şubesiyle; imamlar, vaizler, müezzinler ve tüm personeliyle adeta bir gönül seferberliği gerçekleştirdi. Özellikle kriz bölgelerine yoğunlaşan TDV, Gazze’de her gün yaklaşık 20 bin kişiye iftar vererek büyük bir insani destek sağladı. Ayrıca Gazzelilerin Ramazan ayında ibadetlerini daha rahat yerine getirebilmeleri için 3 çadır mescit kurarak hem maddi hem de manevi ihtiyaçlara cevap verdi. Bu çalışmalar, Türkiye’nin dayanışma ve yardımlaşma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İHH GÖNÜL COĞRAFYAMIZA BAYRAM YAŞATTI

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2026 yılı Ramazan ayında “Ramazan Kardeşliğe Çağrı” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Türkiye dahil 6 kıtada, 66 ülkede toplam 3 milyon 308 bin 146 kişiye ulaştı. Vakıf, Ramazan boyunca yurt dışında 1 milyon 609 bin 499 kişiye iftar ve sahur ikramında bulunurken; yurt içi ve yurt dışında toplam 295 bin 529 kumanya ve gıda kartı dağıtarak 1 milyon 452 bin 707 kişinin temel gıda ihtiyacını karşıladı. Ayrıca on binlerce aileye ulaştırılan zekât, fitre ve fidyelerden 294 bin 655 kişi faydalandı. Türkiye’de yürütülen çalışmalar kapsamında 888 bin 465 kişiye yardım ulaştırıldı. 125 bini aşkın kumanya dağıtılırken, 41 bin 599 aileye zekât ve fitre desteği sağlandı. Bunun yanında 54 bin 95 çocuğa bayramlık hediye edilerek bayram sevinci paylaşıldı. Kriz bölgelerinde de yoğun faaliyetler gerçekleştirildi. Gazze’de 150 bin kişilik iftar-sahur dağıtımı yapılırken, 12 bini aşkın aileye kumanya ve 5 bin 180 aileye nakdi yardım ulaştırıldı. Ayrıca Dünya Gıda Programı iş birliğiyle günlük 150 bin kişiye sıcak yemek desteği verildi. Sudan’da on binlerce aileye kumanya ve binlerce aileye nakdi yardım sağlanırken, Suriye’de yüz binlerce kişiye iftarlık, gıda, un ve hurma dağıtımı yapıldı; çocuklara kıyafet ve oyuncak desteği verildi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEKLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazanda sosyal desteklerden eğitim yardımlarına, aşevlerinden gönül coğrafyasına uzanan hizmetlere kadar geniş yelpazede faaliyetlerini sürdürdü. Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, martta toplam 6 bin 816 ihtiyaç sahibine muhtaç aylığı ödemesi gerçekleştirildi. Böylece 3 bin 515 yetim veya öksüz çocuk ile 3 bin 301 engelli vatandaşa kişi başı 9 bin 089,11 lira destek sağlandı. Eğitime verilen destekler kapsamında ise 50 bin öğrenciye burs ödemesi yapılırken, ortaöğrenim düzeyinde 40 bin öğrenciye 1750 lira, yükseköğrenimde 9 bin öğrenciye ve yabancı uyruklu 1000 öğrenciye ise kişi başı 4 bin lira destek verildi.

MAZLUMLAR ‘YESEVİ SOFRASI’NDA BULUŞTU

HAYDER, Ramazan ayında gerçekleştirdiği faaliyetlerle bir kez daha üç kıta ve 10 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşarak mazlum gönüllere umut, mahzun hanelere tebessüm oldu. Bu mübarek ayda yardımların en anlamlı buluşma noktası iftar sofraları oldu. Türkiye ile birlikte 10 ülkede her gün on binlerce kişilik “Yesevi Sofrası” kuran HAYDER, Gazze’den Yemen’e, Arakan’dan Pakistan’a uzanan geniş bir coğrafyada toplam 661 bin 800 kişiye iftar ikram ederek kardeşlik bağlarını güçlendirdi. Türkiye’de ise iyiliğin bereketi hanelere yayıldı. Yapılan ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaç sahiplerine; yaşlı, engelli, yetim ve ilim talebelerinden oluşan 10 bin kişiye toplam 12 milyon 905 bin lira nakdi zekât ve fitre desteği ulaştırıldı. İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Denizli’de Ramazan boyunca 23 bin 384 kişi iftar ve sahur sofralarında ağırlandı. Ayrıca 5 bin 20 adet kumanya, 1.076 aileye hediye alışveriş kartı ve 1.250 paket kahvaltılık desteğiyle sofralara bereket taşındı. Birçok yardım organizasyonuyla HAYDER, Ramazan ayı içinde yurt dışında 1.400, yurt içinde ise 160 hisse olmak üzere adak ve akika kurbanlarını da bağışçıların vekâletleriyle keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu kapsamlı çalışmalar, dayanışma ve paylaşma ruhunun en güçlü örneklerinden biri oldu.

“RAMAZAN’DA İYİLİĞİ PAYLAŞ”

Önce İnsan Derneği, 2026 yılı Ramazan ayında “Ramazan’da İyiliği Paylaş” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Türkiye dahil 8 ülke ve 17 bölgede yaklaşık 90 bin ihtiyaç sahibine ulaştı. Dernek, özellikle kriz bölgelerine odaklanarak Gazze’de 70 bin aileye iftar ikramında bulunurken, evlerini kaybeden 30 aileye çadır desteği sağladı. Sudan’da ise 1.500 aileye gıda yardımı ulaştırıldı. Afrika kıtasında, özellikle Tanzanya’da kurulan iftar sofralarıyla 10 bin kişiye yemek verilirken, 1.500 Kur’an-ı Kerim hediye edildi ve 1.000 aileye kurban eti dağıtımı yapıldı. Türkiye’de de kapsamlı sosyal destekler sunan dernek; 4 bin aileye sıcak yemek, 1.500 aileye gıda kolisi ve 3.500 kişiye market kartı ulaştırdı. Ayrıca 2.500 aileye zekât, fitre ve nakdi yardım sağlandı. Ramazan’ın sevincini çocuklarla paylaşan Önce İnsan Derneği, 500 çocuğa bayramlık kıyafet hediye ederek bayram coşkusunu büyüttü. Dernek, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya ve iyiliği yaymaya devam edeceğini vurguladı.

BİRÇOK KURULUŞUMUZLA MAZLUM COĞRAFLARIN YANINDA OLDUK

Öte yandan Yesevi Hareketi, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Umuda Koşanlar Derneği, Sadakataşı Derneği ile Türkiye’den Kudüs’e gönül köprüsü kuran Mirasımız Derneği, Beşir Derneği, Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği de hayırseverlerin bağışlarını birçok ülkedeki yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

DENİZ FENERİ DERNEĞİ ÇOCUKLARI UNUTMADI

Deniz Feneri Derneği, 2026 yılı Ramazan ayında yardım faaliyetlerini sınırların ötesine taşıyarak Türkiye dahil 30 ülkede binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı. Özellikle Gazze’de yürütülen çalışmalar kapsamında 18 aşevinde her gün yaklaşık 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtılırken, sokak iftarlarıyla günlük 3 bin kişiye de iftar verildi. Gazze’de çocuklar da unutulmadı; 10 bin çocuğa bayramlık kıyafet, 5 bin çocuğa oyuncak ve bayram şekeri ulaştırılırken, 10 bin aileye gıda kolisi ve 5 bin aileye bayram tatlısı desteği sağlandı. Düzenlenen çocuk şenlikleriyle minikler, zor şartlara rağmen bayram sevincini yaşadı. Deniz Feneri, Asya’dan Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada yaklaşık 1,5 milyon kişiye iftar ikramında bulunurken, 50 bin aileye erzak kolisi ve 50 bin ihtiyaç sahibine zekât, fitre ve fidye desteği ulaştırdı. Türkiye’de ise 200 bin kişiye nakdi yardım, gıda ve temizlik malzemesi desteği sağlandı. İstanbul’daki Esenler Aşevi’nde Ramazan boyunca her gün 2 bin kişilik yemek çıkarılarak toplam 60 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldı.