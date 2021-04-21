Türkiye'nin yanı başında DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Irak'ın Süleymaniye kentinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Irak'ta, Süleymaniye kentinin Germiyan, Çemçemal, Seyid Sadık ve Pişder ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 22 DEAŞ'lının yakalandığı açıklandı.
Açıklamada, yakalananlar arasında sahte kimlikle IKBY sınırlarına geçiş yapan DEAŞ Felluce Valisi Ebu Ali Cumeyli adlı kişinin de olduğu belirtildi.
Yakalanan DEAŞ'lıların yargı önüne çıkarılacağı kaydedilen açıklamada, teröristlerin örgütlenme çalışması içinde olduğu ve terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladıkları ifade edildi.