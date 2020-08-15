  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Biden'a tepki

Yeniakit Publisher
2020-08-15 23:43:09 -
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Biden'a tepki

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç, Biden'ın açıklamalarına Twitter hesabından yanıt verdi.

Kılıç, açıklamasında, "15 Temmuz 2016'da demokrasimiz saldırıya uğradığı sırada ve akabinde Türk demokrasisine zamanlı ve güçlü destek vermediği için kamuoyu önünde koşulsuz özür dileyen politikacıların, demokrasiyi yüceltmek ve halkın demokratik tercihlerine saygı duymak gibi temel değerler konusunda kendi kendileriyle tutarlı olmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Biden, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sürecinde Türkiye'deki demokratik meşru yönetime zamanında ve yeterli desteği vermediği için sert şekilde eleştirilmişti.

Biden 2014 yılında da Türkiye'nin DEAŞ dahil yabancı savaşçılarla iş birliği yaptığı yönündeki asılsız iddiasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için dikkat! Mühim uyarı
Ekonomi

Altın için dikkat! Mühim uyarı

Pandemi nedeniyle altın fiyatlarının yükselmesinin ardından kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusu..
Yunan-Rum ikilisine kötü haber
Dünya

Yunan-Rum ikilisine kötü haber

Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin bir karar çıkmaması Yunan-Rum..
İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret
Siyaset

İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısına İyi Parti lideri Meral Akşener’den cevap geldi. Bahçeli’nin teklifini reddeden Akşener “B..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı