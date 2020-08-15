Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Biden'a tepki

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç, Biden'ın açıklamalarına Twitter hesabından yanıt verdi.

Kılıç, açıklamasında, "15 Temmuz 2016'da demokrasimiz saldırıya uğradığı sırada ve akabinde Türk demokrasisine zamanlı ve güçlü destek vermediği için kamuoyu önünde koşulsuz özür dileyen politikacıların, demokrasiyi yüceltmek ve halkın demokratik tercihlerine saygı duymak gibi temel değerler konusunda kendi kendileriyle tutarlı olmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Biden, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sürecinde Türkiye'deki demokratik meşru yönetime zamanında ve yeterli desteği vermediği için sert şekilde eleştirilmişti.

Biden 2014 yılında da Türkiye'nin DEAŞ dahil yabancı savaşçılarla iş birliği yaptığı yönündeki asılsız iddiasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemişti.