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Dünya Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Biden mesajı
Dünya

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Biden mesajı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, bugün ABD'nin 46'ncı başkanı olarak yemin eden Joe Biden'ı Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 23:14:00 -
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan Biden mesajı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün görevlerine başlayan ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ı tebrik etti.

Kılıç paylaşımında, "Bu yeni yönetimin, bölgesel uluslararası barış ve güvenliğe daha iyi hizmet etmek için yeni müttefiklikler kurarken, ABD'nin uzun süreli müttefikleri ile ilişkilerini güçlendirme aklı selimini göstereceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

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