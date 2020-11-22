Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç, İsrail'in BM Büyükelçisi'nin Enes Kanter paylaşımına tepki gösterdi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Gilad Erdan'ın sosyal medyada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter ile paylaşımına tepki gösterdi.

Kılıç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Yahudilerle ilgili sözlerini hatırlatarak, "İsrail halkı, (FETÖ elebaşı Gülen'in) sözcüsüne gösterdiğiniz sıcak karşılama ve desteği göz önünde bulundurarak, efendisinin (Gülen) Yahudiler hakkındaki hastalıklı görüşlerini de paylaştığınız sonucuna varmalı mı? 'Antisemitizme karşı' ilişki kurmayı alenen taahhüt ettiğiniz iş birliğinin temeli bu mu olacak? Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

İsrail'in BM Büyükelçisi Erdan, Twitter hesabından Enes Kanter ile fotoğrafının olduğu, Türkiye karşıtı paylaşımda bulunmuştu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği de Twitter hesabından, Erdan'ın paylaşımına, "Netanyahu'nun temsilcisinin bir terör örgütünün sponsoru ve sözcüsüyle görüşmesi hiç şaşırtmadı. FETÖ ve PKK terör örgütleriyle iş birliği yapanlar utanç duygusundan yoksundur. Terörizme ve aşırılığa karşı mücadele, haysiyet ve dürüstlük gerektirir." ifadeleriyle tepki göstermişti.



