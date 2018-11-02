Türkiye'nin vergi rekortmeni belli oldu

Türkiye genelinde 2017 yılı için en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı. İlk sırada 53.583.488,38 TL vergi tutarı ile iş adamı Şarik Tara oldu.

2017 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı. İlk sırada 53.583.488,38 TL vergi tutarı ile iş adamı Şarik Tara oldu.

Ayrıntılar geliyor...