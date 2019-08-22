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Türkiye’nin varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 239,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,2 oranında azalışla 578,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:16
Türkiye’nin varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 239,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,2 oranında azalışla 578,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Haziran ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 239,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,2 oranında azalışla 578,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 368,3 milyar dolar iken 2019 Haziran sonunda eksi 338,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artışla 96,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,3 oranında artışla 93,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 8,5 oranında artışla 48,5 milyar dolar oldu.


Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,4 oranında azalışla 131,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında azalışla 135,3 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,9 oranında azalışla 28,8 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 20,9 oranında azalışla 14,6 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,5 artışla 49,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında azalarak 311,4 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,7 oranında artarak 33,2 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 2,5 oranında azalarak 13,7 milyar dolar oldu.


Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7,4 oranında azalarak 75,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,4 oranında azalarak 102,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:16
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