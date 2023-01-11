Türkiye'nin ürettiği Fırtına 2 obüslerinde bomba ayrıntı! Bu da Almanya'ya kapak olsun

Özay Şendir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete alınan 6 adet Fırtına 2 obüsünün hikâyesini aktardı. Almanya’nın uyguladığı ambargo nedeniyle motor eksiğinin envanterdeki yedek parçalarla yapıldığını belirten Şendir, "Bundan sonra üretilecek obüslerde de Makine Kimya Endüstrisi’nin geliştirdiği elektrikli motorlar kullanılacak. Türkiye bu sayede hem kendi ihtiyacını karşılayacak hem de ihracatta Almanya ambargosu engelini aşmış olacak" dedi.

İşte Şendir'in Milliyet gazetesindeki o yazısı:

"Almanya 2021’de 9 milyar 350 milyon euro’luk, 2022’de de 8 milyar 350 milyon euro’luk silah ihracatı yaptı. 2021 yılında Türkiye, Almanya’dan sadece 11 milyon 101 bin 197 euro’luk silah ithal edebildi.

Almanya Başbakanı’nın Madrid’deki NATO Zirvesi’nde tüm dünyanın gözlerinin içine bakarak “Türkiye’ye ambargo yok” demesine rağmen ortaya çıkan rakamlar bunlar.

Müttefikler birbirine silah ambargosu uygular mı sorusuna geçmeden önce Almanya’nın Mısır’a ve Suudi Arabistan’a silah satışına da bakmak lazım. Berlin, Suudi Arabistan’a, sözde ambargo uygularken, 2020’de Güney Kore ve Fransa üzerinden yine Riyad’a silah satışı yapmıştı.

El altından Suudi Arabistan’a silah satışı yapan Almanya’nın, Türkiye’nin Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Katar’a Fırtına obüsü ihracatına engel olmak için MTU motoru vermediğini de hatırlatmam lazım.

Gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete alınan 6 adet Fırtına 2 obüsünün hikâyesine.

Fırtına 2’lerde, menzil, hedef saptama, iletişim, obüsün içinde görev yapan 5 personeli koruma adına bir sürü yenilik yapıldı. Almanya’nın uyguladığı ambargo nedeniyle motor eksiği envanterdeki yedek parçalarla yapıldı.

Bundan sonra üretilecek obüslerde de Makine Kimya Endüstrisi’nin geliştirdiği elektrikli motorlar kullanılacak.

Türkiye bu sayede hem kendi ihtiyacını karşılayacak hem de ihracatta Almanya ambargosu engelini aşmış olacak.

Fakat, müttefiklik ne demek, Türkiye, örtülü ambargolar sürerken NATO’nun ve dolayısıyla Almanya’nın da sınırlarını korumaya devam etmeli mi diye düşünmeden edemiyor insan.

Batı’nın ama özellikle de Türkiye ile özel bir ilişkisi olan Almanya’nın vermesi gereken karar şu: Fırat Kalkanı harekâtı sayesinde DAEŞ’e en büyük zararı veren, bu terör grubuyla savaşan tek NATO üyesi ordu olan Türkiye’yi kaybetmeyi göze alabilecek misiniz? O zaman topraklarınızda rahat uyuyabilecek misiniz?

Ve en önemlisi, Rusya’ya Türkiye’yi Batı’dan koparma imkânını altın tepsi içerisinde sunmaya devam edecek misiniz?"