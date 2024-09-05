Türkiye’nin ünlü şirketi, satın almıştı! Alman devi iflas etti… İflas başvurusu Alman basınında da yankı buldu

İş Holding’in, Almanya’da geçen yıl satın aldığı 2 asırlık kağıt fabrikası iflas süreciyle karşı karşıya kaldı. İşte detaylar…

Türkiye’de son dönemde yaptığı alımlarla adını duyuran İş Holding, Geçen yıl ABD’nin en eski 50 şirketi arasında gösterilen Glatfelder’a ait Almanya’daki kağıt tesisi Ober-Schmitten’i satın almıştı. İş Holding’in patronu İlkem Şahin’in yaptığı satış ile tekrar canlanan Ober-Schmitten’in CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Fahnemann, “Daha önce açıklanan Ober-Schmitten’i kapatma planımızdan vazgeçtik. Bu süreç, hizmet veren çalışanlar da dahil müşterilerimiz hem de çalışanlarımız için harika bir anlaşmayla tamamlandı” açıklamalarında bulunmuştu.

KAĞIT ÜRETİM GELENEĞİNE KATKIDA BULUNACAK

Ober’de 200 yılı aşkın kağıt üretim geleneğine olumlu katkıda bulunacak, faaliyetlerimizi daha da büyütecek” demişti. Aradan geçen bir yılın ardından Alman devinde işler tersine döndü, Ober-Schmitten iflas ile karşı karşıya. Alman medyası Wirtschafts Woche’un haberine göre İş Holding’in patronu İlkem Şahin, 200 yıllık kağıt fabrikasının kurtarıcısı olarak görülüyordu. Şirket şimdi iflas başvurusunda bulundu. Şirketin 190 çalışanı bulunuyordu.

MAHKEME TARAFINDAN İFLAS YÖNETİCİSİ ATANDI

Alman medyasında yer alan bilgilere göre İlkem Şahin, satış sürecinde iki asırlık şirkete yatırım yapacağını açıklamıştı. Friedberg Bölge Mahkemesi, Brinkmann & Partner hukuk firmasından Jan Markus Plathner’ı toplamda yaklaşık 190 çalışanı olan şirket için geçici iflas yöneticisi olarak atadı.

AĞUSTOS AYI ÜCRET VE MAAŞLARI ÖDENMEMİŞ

Alman medyası, çalışanlarının da son birkaç aydır da maaşlarını alamadığını vurguladı. IGBCE Mittelhessen sendika sekreteri Astrid Rasner, “Üyelerimiz bize Ağustos ayı için ücret ve maaşların ödenmemiş olduğunu bildirdiler” açıklamasında bulundu.

ÜNLÜ MARKALAR İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORDU

İŞ Holding, 2020 yılında dünyaca ünlü markalar olan KFC, Pizza Hut, Krispy Kreme’in Türkiye ve KKTC operasyonlarını devraldı. Alanında sektörünün en önemli firmalarından olan Modern Mensucat Tekstil, Decoria, Akkoç Elektrik ve İnosol gibi üreticileri de bünyesinde barındıran İŞ Holding, Sabancı Ailesi tarafından kurulan kuruyemiş markası Peyman’ı da bünyesine katmıştı. ABD’de üniversite öğreniminden sonra Türkiye’ye dönen İş Holding’in patronu İlkem Şahin, önce Barack Obama’nın başkanlık kampanyasında, sonra da Hillary Clinton’ın seçim kampanyasında aktif olarak bulunmuştu.