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Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

Türkiye'nin, haziran ayı itibarıyla yurt dışı varlıkları 239,4 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 578,2 milyar dolar oldu

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin haziran ayında yurt dışı varlıkları 239,4 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 578,2 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 sonuna kıyasla yüzde 4,5 artışla 239,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,2 azalışla 578,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, haziranda eksi 338,8 milyar dolar oldu. Net UYP, geçen yıl sonunda 368,3 milyar dolar açık vermişti.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar yüzde 3,5 artışla 96,3 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 5,3 yükselişle 93,4 milyar dolara ulaştı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 8,5 artışla 48,5 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle haziranda 2018 sonuna göre yüzde 8,4 azalışla 131,4 milyar dolara indi.


- Portföy yatırımları 135,3 milyar dolar


Portföy yatırımları haziranda 2018 sonuna göre yüzde 3,6 azalışla 135,3 milyar dolara indi. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 2,9 azalışla 28,8 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 20,9 düşüşle 14,6 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,5 artışla 49,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, haziranda 2018 sonuna göre yüzde 0,7 artarak 311,4 milyar dolar geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, yüzde 3,7 artarak 33,2 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 2,5 yükselerek 13,7 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7,4 azalarak 75,6 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,4 gerileyerek 102,7 milyar dolara indi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
  1. TCMB
  2. uluslararası yatırım pozisyonu
  3. UYP

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