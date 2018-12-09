"Türkiye'nin turist başına geliri göründüğünden daha fazla"

Bağlıkaya, sektördeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, son birkaç ayda yerli piyasada rezervasyonların yapılmaya başlandığını belirterek, piyasadaki dengeler açısından dövizde anormal bir yükselme olmamasını diledi.

Hızlı bir ivmeyle artan iç pazarda 2019 yılında daralmanın olmayacağını ancak beklenen büyük bir artışın da görülmeyeceğini aktaran Bağlıkaya, “Yalnız döviz ile bağdaştıramayacağımız şekilde, yurt dışında gerçekten ciddi bir talep var. 2013, 2014, 2015 tarihlerinde yerli piyasa nasıl daha azdı, piyasa yine aynı dengeye dönüyor.” diye konuştu.

- "Lüks tatilde daralma olmaz"

Bağlıkaya, erken rezervasyonda şu anda fiyatların yaklaşık yüzde 25 artmış vaziyette olduğunu ifade ederek, "Sezona girildiğinde fiyatlar daha da yüksek olacak. Erken rezervasyona birçok firma henüz başlamadı. Bir de firmalarda erken rezervasyon yapma motivasyonu da kalmadı. 10 liralık ürünü 6 liraya satıyorlardı, şu anda öyle bir durum da kalmadı." ifadelerini kullandı.

Belek bölgesi ve pahalı lokasyonlara bakan yerli müşterinin asgari ücretle çalışan müşteriler olmadığını anlatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 5 yıldızlı tatil yapan yerli turistin çoğunluğu iş adamı, gelir düzeyleri de yüksek kişiler. Dolayısıyla o bölgeler yine talep görecektir, bir sıkıntı görmüyorum. Lüks tatilde daralma olmaz. Kendi yaşadığımdan biliyorum, temmuzda, ağustosta yerli müşteri yüksek kaliteli otelde yer arıyor da bulamıyor. Orta sınıfın da tatili pahalandı. Bu sebepten dolayı BDDK Başkanı ile görüştük, kredi kartı taksitini 6'dan 9'a çıkarttık. Orta sınıfı rahatlatmak istedik. Aralıkta tatilci erken rezervasyonu yapıyor, mayısta taksiti bitiyor, temmuz, ağustosta tatile gidiyor o zaman peşin ödemiş gibi oluyor."

Bağlıkaya, fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini, bunun normal olduğunu, yurt dışında da fiyatlarda gerileme görülmediğini belirterek, Türkiye'de fiyatların durmasının söz konusu olmadığını ancak yurt dışından talebin azaldığı durumlarda yurt içi piyasaya dönüldüğünü, sonuçta bunun ticari bir faaliyet olduğunu söyledi.

- "100 milyon turist önemli bir hedef olmayabilir"

Bağlıkaya, turist sayısındaki artışların devam etmesi halinde 100 milyon turistin önemli bir hedef olmayabileceğini ifade ederek, hem sezonun hem de destinasyonun artmasıyla bu hedeflere ulaşılabileceğini dile getirdi.

Bu yıl 40 milyon turist, 32 milyar dolar gelirin hedeflendiğini anımsatan Bağlıkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hedefler tutacak gibi gözüküyor ama 5 milyon turistin bizim için turist niteliği yok. Onlar turist değil, yabancı ziyaretçi sayısı. Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan'dan giriş yapan 5 milyon ziyaretçi içinde konaklama yapanların sayısı yaklaşık 200 bin. 'Türkiye'nin kişi başı turist geliri çok düşük' deniliyor ya 32 milyar dolarlık geliri 35 milyon turiste böldüğümüzde kişi başı 914 dolarlık gelir kazanıldığı ortaya çıkıyor. Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan'daki kapılardan giriş yapan 5 milyon ziyaretçi de turist sayıldığı için gelirimiz düşükmüş gibi çıkıyor. Bu yanlış. Onlar geldiklerinde konaklamıyor bile. Tamam, kişi başı gelirde dünya ortalamasının 80-100 dolar altında kalıyoruz ama 650 dolar da değiliz. Biz İspanya, Yunanistan, Mısır, Tunus'u da satıyoruz. O haftanın durumuna bağlı. Yeri geliyor Türkiye'yi daha pahalıya satıyoruz. Yani o ülkelerle aramızda uçurum yok."

Bağlıkaya, dünyada Türkiye'den daha net giriş istatistiği tutan ülkenin olmadığını vurgulayarak, "İspanya 60 milyon turist açıklıyor, 7 milyon Alman'ın geldiğini söylüyor. Pasaport göstermiyor, kimlik göstermiyor nasıl sayıyorlar? Rakamları otellerden alıyorlar, gecelemelerden sayıyorlar. İtalya'da Milano'da, Roma'da, Floransa'da kaldınız diyelim sizi o zaman 3 kişi gibi sayıyorlar." diye konuştu.

- "Otel yatırımları da patlayacak"

Firuz Bağlıkaya, Türk yatırımcıların kazanç imkanı olan yerlerde fırsatları değerlendirdiğini anlatarak, "Otel yatırımları da patlayacak. Ama belli bölgelerde yer kalmadı, zorunlu olarak yeni bölgelere gideceğiz. Mersin bölgesi açılacaktır. Bakanlığımızın turizm bölgeleriyle ilgili çalışmaları var, herhalde yakında açıklarlar. Yeni bölgelerin açılacağı kesin." dedi.

Yurt dışından kış turizmi ile ilgili ciddi bağlantıların olmadığına ve kış turizmini hep yerli turistin beslediğine işaret eden Bağlıkaya, bu alandaki büyümenin hızının deniz, kum, güneş turizmi, sağlık turizmindeki kadar olmadığını ve Türkiye'nin aslında kış turizminde büyük bir potansiyelinin bulunduğunu dile getirdi.

- Yılbaşında da sömestirde de oteller doluyor

Bağlıkaya, yılbaşı için otel doluluklarının yüzde 85'lerde olduğuna dikkati çekerek, "Kıbrıs, Antalya, Bodrum yılbaşı için gözde olan lokasyonlar. Kayak merkezlerimiz neredeyse dolmak üzere. Yılbaşı iyi geldi. Ağırlık yerli turistte. Türkiye'de sömestirde bütün oteller doluyor, kış otellerinin, termal otellerin tamamı doluyor." ifadelerini kullandı.

Kayak turizminin 3-4 günlük paketlerden oluştuğunu belirten Bağlıkaya, 2 bin 500 lira ile 12 bin lira arasında fiyatların değiştiğini dile getirdi.