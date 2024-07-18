Türkiye’nin topraklarını böldüler! Snapchat’ten Kürdistan haritası skandalı

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Yollanan fotoğrafların belirli kullanıcılar tarafından görülmesi için kısa süreli depolama yapan ve bugüne dek çok sayıda ahlaksız içerik gönderimi nedeniyle dava konusu bile olan Snapchat isimli uygulama, yeni bir skandalla gündeme geldi.

Çekilen fotoğraflara filtre uygulama olanağı sunan Snapchat’te “Kürdistan” filtreleri yayınlandı.

Türkiye’yi böldüler!..

Yayınlanan filtrelerden bir tanesinde, sözde Kürdistan topraklarına yer verildi. Bilindiği üzere sözde Kürdistan sınırlarında Türkiye’den de toprak bulunuyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Büyük tepki çeken skandal filtrelerin kaldırılması için Türkiye’nin uygulama yöneticileriyle iletişime geçmesi bekleniyor.