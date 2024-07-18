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Teknoloji Türkiye’nin topraklarını böldüler! Snapchat’ten Kürdistan haritası skandalı
Teknoloji

Türkiye’nin topraklarını böldüler! Snapchat’ten Kürdistan haritası skandalı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 13:47:00 -
Türkiye’nin topraklarını böldüler! Snapchat’ten Kürdistan haritası skandalı

Çekilen fotoğraflara filtre uygulama olanağı sunan Snapchat isimli uygulama skandal bir karara imza atarak “Kürdistan” filtreleri yayınladı.

 yeniakit.com.tr 

Yollanan fotoğrafların belirli kullanıcılar tarafından görülmesi için kısa süreli depolama yapan ve bugüne dek çok sayıda ahlaksız içerik gönderimi nedeniyle dava konusu bile olan Snapchat isimli uygulama, yeni bir skandalla gündeme geldi.

Çekilen fotoğraflara filtre uygulama olanağı sunan Snapchat’te “Kürdistan” filtreleri yayınlandı.

Türkiye’yi böldüler!..

Yayınlanan filtrelerden bir tanesinde, sözde Kürdistan topraklarına yer verildi. Bilindiği üzere sözde Kürdistan sınırlarında Türkiye’den de toprak bulunuyor.


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Büyük tepki çeken skandal filtrelerin kaldırılması için Türkiye’nin uygulama yöneticileriyle iletişime geçmesi bekleniyor.

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