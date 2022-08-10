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Gündem Türkiye’nin tokadı sert olur! İsveç şansını bir kez daha zorladı
Gündem

Türkiye’nin tokadı sert olur! İsveç şansını bir kez daha zorladı

İsveç’in başkenti Stockholm’de belediyenin sanat galerisinde terör örgütü PKK sempatizanı sergi açıldı. Stockholm yönetimi, 28 Haziran’da imzaladığı mutabakat metninde, terör örgütü PKK ve uzantısı olan örgütlerin propagandalarını engelleme ve örgütlerle mücadele etme sözü vermişti.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 15:32:00 -
Türkiye’nin tokadı sert olur! İsveç şansını bir kez daha zorladı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında 28 Haziran NATO Zirvesi’nde üçlü mutabakat metni imzalandı.

Mutabakata göre İsveç ve Finlandiya, terör örgütü PKK ve uzantısı YPG’ye ait finans kaynaklarına müdahale, örgüt propagandaları ile mücadele ve örgüt üyelerinin iadesi için Türkiye ile ortak çalışma yürütme sözü verdi.

Ancak o mutabakattan sonra terör örgütü PKK sempatizanları, hem İsveç’te hem de Finlandiya’da birçok eylem düzenledi. İsveç ve Finlandiya, başta FETÖ ve terör örgütü PKK olmak üzere, Türkiye’nin iadesini istediği teröristleri iade etmeyeceğini söyledi.

Bu defa İsveç’in başkenti Stockholm’de, belediyeye bağlı sanat galerisi Tensta Konsthall’da terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG sempatizanı sergi açıldı.

Sergide “sömürgecilikten kurtulmuş bir halkın yaralarını sarması” ifadesi kullanıldı, örgüte ait bez parçaları, sözde semboller ve örgüt militanlarının fotoğrafları sergilendi.

Tensta Kontshall, İsveç devleti ve Stockholm Belediyesi tarafından finanse ediliyor.

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