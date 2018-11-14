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Türkiye'nin terk ettiği toplantı sonrası kritik gelişme

İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen ve Türkiye'nin masadan kalkmasıyla nedeniyle uluslararası bir krize neden olan Libya Konferansı sonrası İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, Kuzey Afrika ülkesinin istikrara kavuşması kapsamında önümüzdeki ilkbaharda seçime gidilebileceğini açıkladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:20
Türkiye'nin terk ettiği toplantı sonrası kritik gelişme

Libya'daki 7 yıllık kaosa çözüm için, İtalya'nın Palermo kentinde Libya Konferansı düzenlenmiş, ancak "uluslararası toplumun tek vücut olamayışını" belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktav, dün itibariyle Türkiye'nin derin hayal kırıklığı ile toplantıyı terk ettiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin terk ettiği toplantıya ilişkini bugün yeni bir gelişme yaşandı. İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero, Kuzey Afrika ülkesinin istikrara kavuşması kapsamında önümüzdeki ilkbaharda seçime gidilebileceğini açıkladı.

Libya'da yaşayan siyasi krizin arka planı

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'da 42 yıllık dönemi, 17 Şubat 2011'de başlayan ayaklanmaların ardından NATO müdahalesiyle sona erdi. Ancak rakip siyasi otoritelerin neden olduğu istikrarsızlık, geçiş dönemindeki başarısızlıklar ve silahlı grupların yol açtığı şiddet nedeniyle ülke 7 yıldır huzura kavuşamadı.

Libya'da 2014'te gerçekleşen tartışmalı seçimlerin ardından başkent Trablus ile doğuda Tobruk kentinde rakip siyasi otoriteler ortaya çıktı.

BM aracılığıyla Fas'ın Suheyrat kentinde Aralık 2015'te imzalanan anlaşmanın sonucunda göreve gelen UMH, uluslararası meşruiyete sahip olarak başkentte bulunuyor. Ancak UMH, kendi güvenliği için iş birliği yaptığı milislerin üzerinde otorite sağlayamıyor ve zaman zaman güvenlik krizi sarmalına giriyor.

Doğuda ise Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı gruba liderlik eden Halife Hafter ve Tobruk Temsilciler Meclisi yer alıyor. Hafter, tüm ülkenin kontrolünü eline alacağı bir yönetim arzuladığını saklamıyor.

Trablus-Tobruk ayrımı ülkenin kurumları arasında çekişmeye yol açıyor. İki ayrı merkezin meşruiyet için yarıştığı, rakip ulusal petrol şirketleri ve rakip merkez bankaları gibi kurumlar, güvenlik yönünden sıkıntıdaki ülkenin istikrarını daha da zora sokuyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:20
  1. Ordu
  2. Libya Konferansı
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  4. İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero
  5. Halife Hafter ve Tobruk Temsilciler Meclisi
  6. Libya krizi
  7. Türkiye
  8. Libya
  9. İtalya

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