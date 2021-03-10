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Dünya Türkiye'nin tepkisinin ardından sözde 'Kürdistan' haritası yayınlayan IKBY kıvırdı!
Dünya

Türkiye'nin tepkisinin ardından sözde 'Kürdistan' haritası yayınlayan IKBY kıvırdı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), tarihte ilk kez ülkeyi ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için Türkiye topraklarının da içinde yer aldığı pulla propaganda yaptı. Skandal haritanın yer aldığı pulun bastırma planının IKBY tarafından onaylanmadığı iddia ederek kıvırdı..

Yeniakit Publisher
2021-03-10 20:33:00 - 2021-03-10 20:33:34
Türkiye'nin tepkisinin ardından sözde 'Kürdistan' haritası yayınlayan IKBY kıvırdı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullarına ilişkin açıklama yaptı.

IKBY kıvırdı, 'Pul basılmadı' dedi

Adil, açıklamasında "Birkaç sanatçı pulun basılması için dizayn örnekleri sundu. Ancak şu ana kadar hiçbir pul basım için onaylanmadı. Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri'nden anında cevap verildi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada plana tepki gösterilmiş, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." denilmişti.

Ne olmuştu?

Papa Franciscus'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ziyaretinde, Türkiye’yi parçalamaya yönelik imalarda bulunan skandal harita tepki toplamıştı.

Papa'nın ziyareti şerefine bastırılan hatıra pulunda Papa'nın başının üzerinde bulunan haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi birçok ilimiz, sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edilmişti.

 

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