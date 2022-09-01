Türkiye'nin tepkisi sonrası NATO geri adım attı
NATO; Yunanistan'ın tepkisi sonrası 30 Ağustos tweetini silmişti. Türkiye'nin tepkisini çeken NATO tekrar paylaşım yapmak zorunda kaldı.
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyla medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'yi kutladı.
Paylaşımda Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadelerine ve Türk askerlerine yer verildi.
Yunanistan çıldırdı
NATO'nun paylaşımı, Yunan medyasının tepkisini çekti. Ta Nea Gazetesi haberi, "NATO bombası" olarak duyurdu. CNN Yunanistan ise paylaşımın "şaşkınlık yarattığını" iddia etti.
NATO paylaşımı sildi
Yunan medyasındaki haberlerin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO makamlarına şikayette bulunduklarını açıkladı. Tüm bu gelişmelerin ardından, NATO paylaşımı kaldırdı.
Türkiye tepki gösterdi
Paylaşım kaldırılınca Türkiye NATO'ya tepki gösterdi. Geri adım atan NATO tekrar paylaşım yapmak zorunda kaldı.
NATO'nun yeni 30 Ağustos paylaşımı: