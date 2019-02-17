Türkiye’nin Teknoloji Bankası’na desteği sürecek
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, Türkiye’nin En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) İçin Teknoloji Bankası’na desteğinin süreceğini belirtti.17 Şubat 2019 Pazar 10:04
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye’nin En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)İçinTeknoloji Bankası’na desteğinin süreceğini belirtti. Ağbal, uluslararası kalkınma ve işbirliği anlayışının bir parçası olarak en az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini vurguladı.
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