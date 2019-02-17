Türkiye’nin Teknoloji Bankası’na desteği sürecek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, Türkiye’nin En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) İçin Teknoloji Bankası’na desteğinin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye’nin En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)İçinTeknoloji Bankası’na desteğinin süreceğini belirtti. Ağbal, uluslararası kalkınma ve işbirliği anlayışının bir parçası olarak en az gelişmiş ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini vurguladı.

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