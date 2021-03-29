Türkiye'nin tek mavi ili Şırnak bunu nasıl başardı?

Türkiye'nin koronavirüs risk haritası yayınlandı. Buna göre 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoride yer aldı. 81 il arasında düşük riskli 'mavi' kategoride yer alan tek şehir ise Şırnak oldu. Peki Şırnak tüm Türkiye kızarırken mavi kalmayı nasıl başardı? İşte cevabı....

Şırnak Valisi anlatmıştı

Kendisine Şırnak'ın koronavirüsle mücadeledeki başarısı sorulan Şırnak Valisi Hamza Pevlivan, Şırnak'ta başarının nasıl geldiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Belki bizim bir artımız, alan hâkimiyetini daha başarılı sağlamış olmamızdır. Örneğin geçen sene, daha pandeminin başlarında kapsamlı bir risk analizi yaparak yola çıktık. Tabiri caizse, ‘yumuşak karnımız’ neresi önce onu tespit ettik."

Sınırda sahra hastanesi kuruldu

“Habur sınır kapısı Türkiye’nin en işlek sınır kapılarından biri. Günde 3 bin üzerinde araç giriş-çıkışı var. O nedenle, sınıra sahra hastanesi kurduk. Gelen araçların dezenfektasyonundan TIR şoförlerinin kontrol testlerine kadar her şey yapıldı, yapılmakta. Ayrıca ‘temassız ticaret’ uygulaması başlattık."

Giriş çıkışlar kontrol edildi

“İl giriş-çıkışlarımız kontrol atında. 537 bin nüfusumuz var, 520 bin vatandaşımızı sağlık taramasından geçirdik. Gerekli durumlarda sokak, cadde, mahalle karantinaları uyguladık. Denetim kadar bilinçlendirmeye önem verdik! Bu işin ne kadar ciddi olduğunu bıkmadan anlattık, uyardık.”

Düğün ve taziyeye son verildi, her gün denetim oldu

“Bölgede düğün-taziye geleneği yaygın. 3-4 gün sürer. ‘Uzaktan yapılsın’ dedik. Gündemde ‘Maske zorunlu olsun mu olmasın mı?’ tartışmaları varken biz maskeyi çoktan zorunlu kılmıştık. Görevden dönen, izinden gelen personel de birliği ile temas ettirilmedi. 15 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. 28 gün karantina uyguladığımız zamanlar oldu. ‘Bir hafta denetim yapalım, öteki hafta yapmayalım’ demedik. Her gün yaptık!"