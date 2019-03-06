“Türkiye’nin tasarrufa ve sigortaya ihtiyacı var”

‘Sigorta Okuryazarlığı Araştırması’nın sonuçlarını değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye’nin tasarrufa ve sigortaya ihtiyacı olduğunu söyledi. “Tasarruflarını nasıl değerlendirdiklerini sorduğumuzda, Bireysel Emeklilik fonlarıyla diyenlerin oranının yüzde 23,4 ile para biriktirmek diyenlerin ardından ikinci sırada yer aldığını gördük” diyen Sincek, “Bu çok değerli bir veri. BES’e güven oranı yükseliyor. Bu talebi aksiyona geçirmek için daha fazla çalışmalıyız, çünkü kişinin geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen ve en masrafsız alternatif BES” dedi.