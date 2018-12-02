Türkiye’nin tanıtım logosu değişiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tanıtım stratejisi çalışmaları kapsamında ‘Turkey Home’ kampanyası etrafında şekillenen sloganı ve 18 senedir kullanılan lale figürlü Türkiye logosunu değiştirmek için 8 Ocak 2019’da reklam ihalesine çıkacak. İhalenin şartnamesinde firmalardan yeni marka stratejilerini açıklamaları; TV, radyo, yazılı basın, sinema ve açık hava gibi mecralara adapte edilebilecek 4 reklam filmi senaryosu ortaya koymaları talep ediliyor.