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Türkiye’nin tanıtım logosu değişiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18 senedir kullanılan lale figürlü Türkiye logosunu değiştirmek için 8 Ocak 2019’da reklam ihalesine çıkacak.

02 Aralık 2018 Pazar 10:16
Türkiye’nin tanıtım logosu değişiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tanıtım stratejisi çalışmaları kapsamında ‘Turkey Home’ kampanyası etrafında şekillenen sloganı ve 18 senedir kullanılan lale figürlü Türkiye logosunu değiştirmek için 8 Ocak 2019’da reklam ihalesine çıkacak. İhalenin şartnamesinde firmalardan yeni marka stratejilerini açıklamaları; TV, radyo, yazılı basın, sinema ve açık hava gibi mecralara adapte edilebilecek 4 reklam filmi senaryosu ortaya koymaları talep ediliyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 10:16
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  2. Turkey Home
  3. lale figürlü Türkiye logosu

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