'Türkiye'nin tanık olmadığı bir ittifak' dedi ve uyardı: Bir iç işgal saldırısı yapıyorlar
Yazar İbrahim Karagül, ABD, Avrupa, Bae, Mısır, Suudi Arabistan, İsrail CHP, terör örgütü PKK ve FETÖ'nün darbe istediğini söyledi.
yeniakit.com.tr Yazar İbrahim Karagül, darbe çığırtkanlarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Twitter'dan açıklama yapan Karagül şu ifadeleri kullandı:
"CHP, PKK, FETÖ, terör örgütleri darbe istiyor. ABD, Avrupa, BAE, Mısır, Suud, İsrail darbe istiyor. İç savaş, işgal diyorlar. Türkiye büyüdükçe ihanet artıyor. Erdoğan gitsin de gerekirse Türkiye çöksün diyorlar. Bin yılın ihaneti. Türkiye durdurulamaz. Göreceksiniz..
En güçlü cepheyi içeride kurdular. Evin içinden, kalenin içinden vuruyorlar. PKK’sından CHP’sine, milliyetçisinden muhafazakarına, liberalinden ve solcusuna... Türkiye’nin tanık olmadığı bir ittifak, bir vesayetçi mekanizma kurdular. Bir iç işgal saldırısı yapıyorlar."
İşte o tweetler: