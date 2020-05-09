  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

'Türkiye'nin tanık olmadığı bir ittifak' dedi ve uyardı: Bir iç işgal saldırısı yapıyorlar

Yazar İbrahim Karagül, ABD, Avrupa, Bae, Mısır, Suudi Arabistan, İsrail CHP, terör örgütü PKK ve FETÖ'nün darbe istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 17:16:00 -
'Türkiye'nin tanık olmadığı bir ittifak' dedi ve uyardı: Bir iç işgal saldırısı yapıyorlar

yeniakit.com.tr Yazar İbrahim Karagül, darbe çığırtkanlarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Twitter'dan açıklama yapan Karagül şu ifadeleri kullandı:

"CHP, PKK, FETÖ, terör örgütleri darbe istiyor. ABD, Avrupa, BAE, Mısır, Suud, İsrail darbe istiyor. İç savaş, işgal diyorlar. Türkiye büyüdükçe ihanet artıyor. Erdoğan gitsin de gerekirse Türkiye çöksün diyorlar. Bin yılın ihaneti. Türkiye durdurulamaz. Göreceksiniz..

En güçlü cepheyi içeride kurdular. Evin içinden, kalenin içinden vuruyorlar. PKK’sından CHP’sine, milliyetçisinden muhafazakarına, liberalinden ve solcusuna... Türkiye’nin tanık olmadığı bir ittifak, bir vesayetçi mekanizma kurdular. Bir iç işgal saldırısı yapıyorlar."

İşte o tweetler:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı