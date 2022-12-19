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Gündem Türkiye’nin talebini İsveç red etti İsveç’in NATO hayali bitti
Gündem

Türkiye’nin talebini İsveç red etti İsveç’in NATO hayali bitti

Bunlar mı NATO üyesi olacak? Türkiye, İsveç’in NATO üyeliği onayı için teröristlerin iadesini istemişti. İsveç Bülent Keneş’in bu için şartın oluşmadığını belirterek iadesini gerçekleştirmedi. Şimdi gözler Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya girip girmeyeceğine dair karara çevrildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 17:51:00 - 2022-12-19 17:52:35
Türkiye’nin talebini İsveç red etti İsveç’in NATO hayali bitti

İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği bildirildi. Türkiye, İsveç’in NATO üyeliği onayı için teröristlerin iadesini istemişti.

Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

Türkiye, İsveç’in NATO üyeliği onayı için teröristlerin iadesini istemişti.

DÜŞÜK PROFİLLİ İADE

Türkiye’nin NATO üyeliği onayı için bazı teröristlerin iadesini istediği İsveç’ten 4 Aralık’ta düşük profilli bir iade gelmişti. Türkiye’nin istediği 26’sı terör, 7’si diğer suçlardan aranan 33 kişiyle ilgili hiçbir adım atmayan İsveç, iadesi istenmeyen PKK/KCK hükümlüsü Mahmut Tat’ı Türkiye’ye gönderdi. Tat, 2015 yılında Tunceli’de PKK faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış ve İsveç’e kaçmıştı. Kısa süre önce yakalanan Tat, Stockholm’deki Arlanda Havalimanı’ndan kalkan tarifeli uçakla önceki akşam İstanbul’a getirildi. Mahmut Tat, tutuklanarak cezaevine gönderildi

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