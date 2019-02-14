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Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Örs’ten İran’a başsağlığı mesajı

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran’ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları askerlerine karşı gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, başsağlığı diledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 20:06
Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Örs’ten İran’a başsağlığı mesajı

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran’ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları askerlerine karşı gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, başsağlığı diledi.


Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs dün İran’ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları askerlerine karşı gerçekleşen terörü şiddetle kınadı ve başsağlığı diledi.


Örs, Sistan ve Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi olan Zahidan eyaletinde, Ceyşu’l Adl adlı terör örgütü tarafından ülkenin Devrim Muhafızlarına karşı gerçekleşen terör saldırısına ilişkin, Twitter hesabı üzerinden başsağlığı diledi.


Derya Örs, "Coğrafyamızı kan ve gözyaşına boğan küresel terör, çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. İran’da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş İran halkına ve devletine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Dün İran’ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde gerçekleşen terör saldırısında resmi kaynaklarca 27 Devrim Muhafızı hayatını kaybetti. Saldırıyı ise Ceyşu’l Adl terör örgütü üstlenmişti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 20:06
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