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Ekonomi Türkiye’nin silahları yerli motorlardan güç alıyor
Ekonomi

Türkiye’nin silahları yerli motorlardan güç alıyor

Savunma sanayii firmaları tarafından güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan silah sistemlerinde yerli servo motor ve hareket kontrol çözümleri kullanılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 20:37:00 -
Türkiye’nin silahları yerli motorlardan güç alıyor

Bu çözümleri üreten firmalardan WAT Motor’un Ürün ve Projeler Lideri Barış Tuğrul Ertuğrul, savunma sanayiini teknoloji ve altyapılarıyla desteklemek istediklerini ifade etti. Ertuğrul, şunları dile getirdi: “Savunma sanayiine hizmet etmek hem ülkemiz için bir görev hem de yüksek teknolojili, katma değerli ürünlerin ortaya çıkması için bir fırsat. 2019 yılından itibaren Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarının çözüm ortağı, partneri olarak görev yapıyoruz. Bu anlamda gerek tasarımı savunma sanayisi kuruluşlarına ait ürünlerin seri imalatı gerekse kendi Ar-Ge gücümüzü kullanarak ihtiyaç duyulan ürünleri üretiyoruz. Sistemlerin beyaz bir kâğıttan başlayarak ürünlerde kullanımına kadar geçen tüm süreçleri tasarlıyoruz.”

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