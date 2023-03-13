Türkiye’nin silah ihraç ve ithal ettiği ülkeler belli oldu

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI), 2022 yılı Küresel Silah İhracatı Raporu’nu yayımladı. Raporda, en fazla silah ithalatı ve ihracatı gerçekleştiren ülkelere yer verildi Rapora göre Türkiye, 2013-17 yılları arasında küresel silah ihracatından yüzde 0.6 pay alırken; 2018-22 yılları arasında ise bu payını yüzde 1.1’e çıkardı.

2018-2022 yılları arasında Türkiye’nin ihracat payındaki artış oranı yüzde 69 oldu ve artış oranında ilk 25 ihracatçı arasında Belçika ve Polonya’dan sonra en fazla artış sağlayan ülke olarak belirlendi.

Bu artışın sonucunda Türkiye, Dünya genelinde en fazla silah ihracatı yapan 12’nci ülke oldu.

SavunmaSanayiST.com tarafından derlenen bilgilere göre; Türkiye en fazla silah ihracatını ise sırasıyla Katar, BAE ve Umman’a gerçekleştirdi. Türkiye’nin 2018-2022 dönemi arasında gerçekleştirdiği silah ihracatının; %20’lik kısmı Katar, %17’lik kısmı BAE ve %13’lük kısmı ise Umman’a gerçekleştirildi.

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Türkiye’nin silah ithalatı düşüşte

Savunma sanayii alanında ihracatını arttıran Türkiye, ithalatını ise düşürüyor. Türkiye’nin küresel silah ithalatındaki payı, 2018-2022 yılları arasında, yüzde 2.4’ten yüzde 1.3’e geriledi. Türkiye’nin toplam silah ithalatı, 2018-2022 zaman diliminde, önceki dört yıla göre, yüzde 49 oranında azaldı.

En fazla silah ithalatı ise sırasıyla İtalya, İspanya ve Rusya Federasyonu’ndan gerçekleştirildi. İtalya’dan ithal edilen ürünlerde T129 ATAK, MELTEM-III ve muhtelif alt sistemlerin; İspanya’dan ithal edilen ürünlerde TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi’nin ve Rusya’dan ithal edilen ürünlerde ise S400 Hava Savunma Füze Sistemi’nin etkili olduğu düşünülüyor.

Türkiye’nin toplam silah ithalatında; İtalya yüzde 35, İspanya yüzde 20 ve Rusya ise yüzde 19’luk kısmı kapsadı. Ayrıca Türkiye, 2013-17 yılları arasında ABD’den en çok silah alan 7’inci ülkeyken, 2018-22 döneminde 27’inci ülke durumuna geldi.

ABD ihracatta ilk sıradaki yerini korudu

ABD’nin silah ihracattan aldığı pay 2018-22 yılları arasında yüzde 14 artışla yüzde 33’ten yüzde 40’a ulaştı ve ilk sırada yer almaya devam etti.

Rusya’nın payı yüzde 31 düşüşle yüzde 22’den yüzde 16’ya inerken, Fransa’nın yüzde 44 artışla yüzde 7,1’den yüzde 11’e yükseldi. Bu iki ülke ABD’nin ardından ikinci ve üçüncü sarada yer aldı.

Çin yüzde 23 düşüşle ve yüzde 5,2 payla dördüncü, Almanya yüzde 35 düşüşle ve yüzde 4,2 payla ilk 5 sırayı tamamlayan ülkeler oldu.

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