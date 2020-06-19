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Aktüel

Türkiye'nin seçkin 7 tenoru ilk kez aynı sahnede buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:06:11 -
Türkiye'nin seçkin 7 tenoru ilk kez aynı sahnede buluşacak

İSTANBUL (AA) - Aspendos Antik Tiyatrosu'nun etkileyici atmosferinde düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Yabancı Misyon Özel Konseri" yarın 21.00'de TRT 2 ekranlarında yayınlanacak.

Canlı olarak yayınlanacak konserde, tenorlar Aydın Uştuk, Hakan Aysev, Bülent Bezdüz, Şenol Talınlı, Hüseyin Likos, Efe Kışlalı ve Murat Karahan ilk kez aynı sahneyi paylaşacak.

Aryaların ve Napoliten şarkıların söyleneceği gecede sanatçılara, Şef Antonio Pirolli yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel oturma düzeniyle 60 büyükelçi, eşleri, ulusal ve uluslararası basının katılımıyla icra edilecek.

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