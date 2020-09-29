Türkiye'nin Savunma'sından Azerbaycan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, savunma sanayisindeki gelişmeler ve şirketin yürüttüğü çalışmalar ile ilgili basın toplantısı yaptı.

"Önümüzdeki senenin ortalarında..."

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Altay tankının seri üretiminin önümüzdeki senenin ortalarında başlamasının beklendiğini bildirdi ve Akıncı ile Aksungur gibi yüksek faydalı yük taşıyacak insansız hava araçlarının da gelecek sene teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.

ROKETSAN’ın dünyada savunma sanayisi şirketleri içinde ilk 100’de bulunduğunu belirten Demir, burada yürütülen projelerinin Türkiye’ye stratejik avantajlar sağladığını, böylelikle harekat alanında Türkiye'nin vurucu gücünü etkileyeceğini belirtti.

Demir, ROKETSAN’ın roket çalışmalarının beraberinde uydu fırlatma çalışmaları da yürüttüğünü bildirerek bir taraftan kara-kara, deniz-kara, hava-kara füzelerinin geliştirilmesi çalışmaları devam ederken, öte taraftan burada kazanılan yeteneklerin, uzay teknolojilerinde kullanılmasına ilişkin çalışmalar sürdüğünü kaydetti.

İsmail Demir, mevcut roket teknolojilerinin hepsinin ülkemizde çalışıldığını ve belirli bir olgunluk seviyesine gelindiğini ifade etti.

Demir, kontrol ve kumanda sistemlerine dönük de çalışmaların da yapıldığını sözlerine ekledi.

Savunmadan Azerbaycan açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Azerbaycan’ın son günlerde yaptığı harekatta kullanılan Türk savunma sanayisi ürünleri ile ilgili soru üzerine, Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşlerine Türk savunma sanayisinin olanaklarını sunmak ve bu konuda destek olmak açısından hiçbir zaman tereddüt etmediğini bildirdi.

Demir, balistik füze sistemler ile ilgili yaptığı açıklamada ise, bu hususta herhangi bir iş birliğine ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

İsmail Demir, bu hususta ROKETSAN'ın kendi iç Ar-Ge'sini yürüttüğünü, çeşitli Ar-Ge kuruluşlarından da destek alındığını, ROKETSAN'ın kendi yol haritası olduğunu, İngiltere ya da başka bir ülkenin bu konuda Türkiye'ye destek vermesi gibi bir beklentilerinin olmadığını söyledi.

Seri üretim yolunda

Altay tankında seri üretimin başlamasına ilişkin de konuşan İsmail Demir, alternatif motoru bulup, getirip, sisteme girmesi ile arada büyük bir boşluk bırakılmamasına ilişkin zamansal yol haritaları bulunduğunu bildirdi.

Demir, hattın kurup üretecek hale getirdikten sonra senkronize bir yol haritası düşünüldüğünü, seri üretim hattının kurulması ve tesisle ilgili çalışmaların ise başladığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı, önümüzdeki yılın ortalarına doğru hattın faaliyete geçmesi ve üretimin başlamasını beklediklerini ifade etti.

Demir, ROKETSAN’ın stratejik ürünleri üretttiğine de dikkat çekti.

ROKETSAN'ın dünyada az sayıda rekabet edecek şirketin olduğu bir konuma geldiğini kaydeden Demir, 3-5 yıl sonra daha iyi durumda olacağının görüleceğini bildirdi.

"Türkiye'nin politika öncelikleri söz konusu olacak"

Harekat alanındaki performanslarının görülmesiyle beraber de ürünlerine olan taleplerin artacağını vurgulayan Demir, ROKETSAN'ın her ürünü her ülkeye satabilir mi hususunda da Türkiye'nin politika önceliklerinin söz konusu olacağını belirtti.

Demir, şirketin uzaya dönük çalışmalarına da değindi.

Uzay konusundaki ilk hedeflerinin alçak yörüngeye küçük uyduları yerleştirmek olduğunu ifade eden Demir, bununla birlikte yerli ve milli uyduların üretilmesi ve fırlatılması ile ilgili çalışmaların da süreceğini kaydetti.

Bu hususta roket motorları teknolojilerinde, çeşitli yeteneklere sahip olunduğunu söyleyen Demir, bu anlamda biraz daha süreye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Kapıda bekliyorlar"

İsmail Demir, SAMP-T hava savunma sistemi ile ilgili soruları da yanıtladı.

4-5 aşamalı yol haritası

Bir SAMP-T bataryasının doğrudan alınması diye bir şeyin mümkün olmadığını bildiren Demir, bunun bir zincir ortak üretim, ortak geliştirme olduğunu, 5 yıl önce konuştukları 4-5 aşamadan oluşan bir yol haritasının bulunduğunu, bu yol haritasına sadık kalındığı sürece diğer meselelerin de gündeme gelebileceğini, kapıyı kapatmadıklarını, hedeflerinin yol haritasına sadık kalınırsa gelişmelerin süreceğini bildirdi.

İsmail Demir, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) vuruş kabiliyetinin artırılması ile ilgili çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Demir, Teber ve türevlerinin MAM-L ve türevlerinin, daha geniş ölçekte silahlı insansız hava araçlarına çok daha geniş yetenekler kazandıracağını, belki de sürü mantığı ile hücumu sağlayacağını, kendi savunmalarını ortaya koyabilecek muhtelif yeteneklerin kazandırılmasının önümüzdeki dönem stratejilerinin arasında bulunduğunu ifade etti.

İsmail Demir, Akıncı ve Aksungur insansız hava aracı sistemlerinin envantere alınma sürecine dair soruyu da cevapladı.

Siparişlerin ellerinde olduğunu ifade edebileceklerini söyleyen Demir, takvimi test ve olgunlaşma süreçlerinin bittiğinde müşterilerinin kapıda beklediğini bildirdi.

Müşterilerin talep ve kullanım alanlarına göre, hatta bir mühimmat değil, diğer unsurları taşımasına göre bir takvim belirleyeceklerini belirten Demir, önümüzdeki sene teslimatların görüleceğini ifade etti.

Elektronik bomba açıklaması

İsmail Demir, elektronik bomba hususundaki sorular üzerine, TÜBİTAK bünyesinde tasarım çalışmalarının olduğunu, bunların belli bir olgunluğa eriştiğini, ROKETSAN'ın da bu hususta devrede olduğunu, elektronik harp çeşitliliği ve boyutlarıyla alanda mühim etkiler yapabildiğini, savunma ve hücum anlamında elektronik harp hususunun gündemlerinin ana başlıkları arasında bulunduğunu, ihracat ve kendi ihtiyaçlarımız anlamında bu çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Demir, ayrıca ROKETSAN’da sıvı yakıtlı roket motoru çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Kendi uydusunu fırlatan ülke olma hedefi

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de şirketin uydu ve uzay alanındaki çalışmalarına yönelik sorulara yanıt verdi.

Bu yılın sonuna 135 kilometreye çıkmayı planladıklarını belirten Murat İkinci, 2023'e kadar uzay çalışmalarında çok mühim bir noktaya geçeceklerini vurguladı.

İkinci, ilk hedeflerinin 100 kilogramlık bir uyduyu 400 kilometredeki yörüngede tutabilmek olduğunu ifade etti.

Bunun yapıldığı zaman Türkiye'nin uzaya kendi uydusunu fırlatan bir ülke statüsüne geçeceğini söyleyen İkinci, ardından uzun vadedeki hedeflerinin de Türkiye'nin 1-1,5 tonluk kendi uyduları ile yine Türkiye'nin kendi kaynakları ile uzaya fırlatabilecek yeteneği kazanmak olduğunu belirtti.

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit de Hisar hava savunma füzeleri projesindeki değişikliklerle ilgili soruya cevap verdi.

Yiğit, daha önce yurt dışından sağladıkları yaklaşma sensörünün yapısını, karakterini değiştirip kendilerinin üretmeye başladıklarını, kendi araç yaklaşma sensörlerini geliştirdiklerini, nihai ürünlerinde onları da kullanacaklarını bildirdi.

Faruk Yiğit, gelen isteklerle Hisar’ı daha da geliştirdiklerini, çünkü hedef setlerinin de yeteneklerini geliştirdiğini, dolayısı ile Hisar-A’yı ve Hisar-O’yu Hisar-A+ ve Hisar-O+ olarak irtifası ve menzili yeteneği artırılmış olarak teslim etmeyi planladıklarını kaydetti.