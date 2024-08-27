Türkiye'nin savunma gücüne dev katkı! Pirireis denizaltısı göreve başladı

İbrahim Güneş, Türkiye'nin milli denizaltı projesi Pirireis'in donanmaya katılmasını değerlendirdi. Güneş, Pirireis denizaltısının Türkiye’nin güvenlik stratejileri açısından büyük bir adım olduğunu belirtti. Milli projelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye’nin savunma gücünü artırdığını ifade eden Star yazarı Güneş, Türkiye'nin çok yönlü bir güvenlik mimarisi inşa ettiğini vurguladı. İbrahim Güneş, şunları kaydetti:

"Anavatan...

Gök vatan...

Siber Vatan...

Mavi Vatan...

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Türkiye çok yönlü, çok katmanlı, çok cepheli bir güvenlik mimarisi inşa ediyor.

Bir zamanlar hayal görülen projeler birer birer hayata geçiriliyor.

Muğla Aksaz'da Mavi Vatan için gurur günüydü...

MİLGEM yani Milli Gemi projesinin ikizi olan MİLDEM yani Milli Denizaltı projesi fikrinin tohumları 2005 yılında atılmıştı. Düşünün ancak 19 yıl sonra Pirireis Denizaltısı'nı donanmamızın emrine verebiliyoruz. Pirireis nükleer tahrikli denizaltılardan sonra en stratejik denizaltı gemileri olarak biliniyor.

18 gün su altında kalabiliyor. 84 gün kesintisiz görev yapabiliyor.

Birçok özelliği var. Örneğin haberleşme sistemleri Aselsan tarafından geliştirildi. Yani sızmalara, casusluğa karşı azami koruma içeriyor. AKYA Ağır Torpido ile ATMACA Gemisavar Füzesi kullanacak. Kimileri kısır siyasi tartışmalarla, koltuk savaşlarıyla meşgulken ülkenin evlatları geleceğimizi inşa etmeye devam ediyor.

Üstelik bu mücadele karada, denizde, gökyüzünde, uzayda, "Siber Vatan"da da devam ediyor... Bize düşen bu mücadeleye omuz verenlerin yanında durmak.

"Dokunacağız, kapatağız" diyenlere de Rahmetli Erbakan'ın deyimiyle "Hadi ordan" demek...

Takdir sizin elbette..."