Türkiye'nin savaş uçağı KAAN için hızlı taksi kararı! Kotil duyurdu: Amerikalılar'ın Apache'si, Ruslar'ın Mi-28'i, bizim de ATAK-2'miz var!

KAAN'ın İlk Uçuşu İçin Geri Sayıma Başlandı: Milli muharip uçak KAAN, bu yılki ilk uçuş öncesi kritik aşamalardan birini daha başarıyla tamamladı. KAAN, tam boy statik testinde üzerine uygulanan yüklere karşı dayanıklılığını ortaya koydu. Aralık ayı başında hızlı taksi testlerine başlaması hedeflenen KAAN, ilk uçuşu için geri sayıma geçecek. TUSAŞ projelerinde gelinen son aşamaya, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil değindi.

Jet eğitim uçağı HÜRJET'in ilk uçuşunu yapması, sonrasında 32. başarılı uçuşunu gerçekleştirmesinin Cumhuriyet için önemli bir katkı sunduğuna işaret eden Kotil, “Bu jet uçağı, jet motorları olan bir uçak ve süpersonik olarak yakında uçacak. İkinci yanma odasını da çalıştırdı.” dedi.

Yıl içinde 6 tonluk GÖKBEY helikopterinden sonra 11 tonluk ATAK-2 helikopterini havaya kaldırmayı başardıklarını anımsatan Kotil, “ATAK-2 uçmaya devam ediyor. Amerikalılar'ın Apache'si, Ruslar'ın Mi-28'i, bizim de ATAK-2'miz var. İsmi konulmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız teslimata yakın isimleri koyuyor. İnşallah bunu da koyar. GÖKBEY'imizi teslim etmek üzereyiz Jandarma'ya. Bu arada ilave siparişler almamız söz konusu.” diye konuştu.

KAAN Dayanıklılık Sınavını Geçti

En önemli gündemlerinin KAAN projesi olduğuna dile getiren Kotil, “KAAN inşallah bu yıl sonunda uçacak. Onun için çok özel bir gayret içindeyiz. Bu sabah şirkete gelince KAAN'ı ziyaret ettim, onu ziyaret etmek bir alışkanlık oldu. İyi gidiyor, yıl sonu sözümüzü inşallah Allah tutmamızı nasip eder. Statik testlerden, mukavemet testlerinden geçti. İçindeki ekstra ekipmanlar yerleştiriliyor. İniş takımları takılacak. Daha önce vardı ama bu kez uçacak iniş takımları takılacak. Bütün gayretimiz KAAN'ı 100. yılımızda gökyüzünde görmek için.” ifadelerini kullandı.

“Kesin Başarılı Olması Gerekiyor”

Temel Kotil, savunmadaki stratejik aset nitelemesinin “yerine başka bir şeyin geçemeyeceği” anlamı taşıdığını vurgulayarak, bu nitelikte KAAN gibi bir ürünün yerli ve milli olmasının zorunluluk olduğunu söyledi.

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KAAN'ın motorunun, fırlatma koltuğunun henüz yerli olmadığını ifade eden Kotil, ancak bunların da 2028'de Hava Kuvvetlerine 20 uçak teslim ederken Türk ürününe dönüşeceğini belirtti.

İniş takımının pratik olarak yapıldığını, ancak uçacak iniş takımının yeniden üretilip test edilmesi gerektiğini anlatan Kotil, güç dağıtım sisteminin de İzmir'deki bir firma tarafından yapıldığını söyledi.

“Her gördüğümüzü, ‘uçmayacaksa senin yüzünden uçmayacak' diye baskı altına alıyoruz.” diye espri yapan Kotil, tüm firmalara ve TUSAŞ'taki ekiplere “her şeyi bırakın bunu yapın” dediklerini, kısa zamanda çok iş yaptıklarını, yapmak zorunda olduklarını vurguladı.

Bakan Mehmet Şimşek'le 6. Nesil Uçak Diyalogu

Temel Kotil, kendilerinden 6. nesil savaş uçağı beklendiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile aralarında geçen diyalogu şu şekilde anlattı:

“Bakanımız küçük bir video attı, Amerika'nın 6. nesli. ‘Sayın Bakanım 5'i bitirelim 6'da gelir' dedim. Bunlar kademe aslında. KAAN bitince ülke 6. nesil isteyecek. Daha sonrası var. 6. nesil biraz daha güçlü bir uçak. Etrafında da insansız uçaklar var demek oluyor. Sayın Bakanıma dediğim gibi önce bunu bitirelim, sonra gerisini bitiririz. Önemli olan KAAN değil aslında, bunu yapabilme yeteneği.

İlk taksi yaptığımızda bir Yunan televizyonunda şöyle bir yorum vardı: Türkler belki bunu bitiremeyebilir ama bunu yapacak altyapıya sahip oldular. Aslında önemli olan burada 6800 pırıl pırıl mühendisimiz, bir o kadar teknisyenimiz ve bunlara hizmet eden çaycımız dahil 15 bin kişimiz. Gerisi nasıl olsa olur.”