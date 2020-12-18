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Aktüel Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:08:42 -
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyen Koç, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafı için oy kullanan Koç, "yaşam" kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafını seçti.

Büyükelçi Koç, "spor" kategorisinde de Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğrafı için oy kullanırken, tarihi Mostar Köprüsü'nün hem şehrin hem de Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Bosna'daki savaş sırasında bombalanarak yıkılan köprünün Türkiye'nin de desteğiyle yeniden inşa edildiğini aktaran Koç, bu önemli tarihi ve kültürel mirasta her yıl dünya çapında üne sahip atlayışların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Koç, geleneksek atlayışların şehrin ve ülkenin kültür mirasını ortaya çıkarması bakımından önemli bir etkinlik olduğunu kaydederek, Türkiye'nin Bosna Hersek'teki büyükelçisi olarak bu fotoğrafı seçerken bu duygusallıkla yaklaştığını dile getirdi.

Farklı milletlerin bir arada yaşadığı Mostar şehrinde, bazı siyasi uzlaşmazlıklar nedeniyle 12 yıldır yapılamayan yerel seçimlerin 20 Aralık'ta gerçekleştirileceğini anımsatan Koç, seçimlerin barış ve huzur içinde yapılması temennisinde de bulundu.

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