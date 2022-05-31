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Ekonomi Türkiye’nin rüzgârı dünyanın dört bir yanında esiyor
Ekonomi

Türkiye’nin rüzgârı dünyanın dört bir yanında esiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi teknolojilerinde önemli bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 15:21:00 -
Türkiye’nin rüzgârı dünyanın dört bir yanında esiyor

Dönmez, “Üreten Türkiye’nin rüzgârı dünyanın dört bir yanında esiyor” ifadesini kullandı. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin rüzgâr teknolojilerinde ulaştığı noktaya dikkati çekti. Dönmez, “Rüzgâr tutamayız belki ama ‘Made in Türkiye’ yazılı türbinlerle enerjiye dönüştürmeyi iyi biliriz” değerlendirmesinde bulundu.

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