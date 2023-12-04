  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'nin riski azaldı ilgi arttı! En çok yatırımı bu ülkeler yapıyor
Ekonomi

Türkiye'nin riski azaldı ilgi arttı! En çok yatırımı bu ülkeler yapıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-04 21:50:00 - 2023-12-04 21:50:22
Türkiye'nin riski azaldı ilgi arttı! En çok yatırımı bu ülkeler yapıyor

Türkiye'nin kredi risk priminin yani CDS'lerin gerilemesi maddi anlamda ülkenin elini rahatlatırken yabancı yatırımlar için de önemli bir gösterge konumunda. Peki yabancıların ilgisi sürüyor mu?

 Yabancı yatırımcı girişi şuanda ekonominin bir nuramalı gündemi. Türkiye’ye yatırımın nabzını tutan kurumlardan biri de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi. “Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası doğrudan yatırımcıların ilgisi devam ediyor” diyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yabancı yatırımcıların yeni ekonomi politikalarını anlamasının daha kolay olduğunu ifade etmişti.

Tahvillere ilgi arttı

Yabancı yatırımcılar yeni ekonomi yönetimine güvendiklerini göstererek Kasım ayından bu yana 3,1 milyar dolar değerinde Türk tahvilini portföyüne ekledi. Merkez Bankası verilerine göre 18 Aralık'ta ise haftalık yatırım 2017'den beri ilk zirvesini gördü. Böylece yabancıların Türk tahvillerindeki oranı yüzde 4,4'e yükseldi. Küresel olarak bu halen düşük bir oran; Rusya'da bu oran yüzde 24, Güney Afrika'da yüzde 30, Meksika'da ise yüzde 48.

Bu ülkeler yatırımda daha önde

Son 12 aylık toplam UDY tutarı 13,527 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk çeyrek UDY verilerine göre, Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ilk 5 ülke sırasıyla Hollanda, Fransa, Almanya, İrlanda ve Luxemburg oldu.

Kredi risk primi düşüyor

Türkiye'nin kredi risk priminin yani CDS'lerin gerilemesi maddi anlamda ülkenin elini rahatlatırken yabancı yatırımlar için de önemli bir gösterge konumunda. Keza global arenada yatırımlar için CDS'ler sıkı takip ediliyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, önceki kapanışa göre yaklaşık 14 baz puan azalarak 364,64 baz puanla Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etti.

Dünyaca ünlü varlık yöneticisi Amundi, Türk lirasına yeniden yatırım yapmaya başladı! Bomba Türkiye açıklaması
Dünyaca ünlü varlık yöneticisi Amundi, Türk lirasına yeniden yatırım yapmaya başladı! Bomba Türkiye açıklaması

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyaca ünlü varlık yöneticisi Amundi, Türk lirasına yeniden yatırım yapmaya başladı! Bomba Türkiye açıklaması

Bu veriler yatırımcının algısını etkileyecek
Bu veriler yatırımcının algısını etkileyecek

Ekonomi

Bu veriler yatırımcının algısını etkileyecek

Bitcoin yatırımcılarına iyi haber!
Bitcoin yatırımcılarına iyi haber!

Ekonomi

Bitcoin yatırımcılarına iyi haber!

Türkiye’ye dev yatırımın detayları belli oldu! 1.6 milyar dolar geliyor
Türkiye’ye dev yatırımın detayları belli oldu! 1.6 milyar dolar geliyor

Ekonomi

Türkiye’ye dev yatırımın detayları belli oldu! 1.6 milyar dolar geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23