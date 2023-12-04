Türkiye'nin riski azaldı ilgi arttı! En çok yatırımı bu ülkeler yapıyor

Yabancı yatırımcı girişi şuanda ekonominin bir nuramalı gündemi. Türkiye’ye yatırımın nabzını tutan kurumlardan biri de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi. “Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası doğrudan yatırımcıların ilgisi devam ediyor” diyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yabancı yatırımcıların yeni ekonomi politikalarını anlamasının daha kolay olduğunu ifade etmişti.

Tahvillere ilgi arttı

Yabancı yatırımcılar yeni ekonomi yönetimine güvendiklerini göstererek Kasım ayından bu yana 3,1 milyar dolar değerinde Türk tahvilini portföyüne ekledi. Merkez Bankası verilerine göre 18 Aralık'ta ise haftalık yatırım 2017'den beri ilk zirvesini gördü. Böylece yabancıların Türk tahvillerindeki oranı yüzde 4,4'e yükseldi. Küresel olarak bu halen düşük bir oran; Rusya'da bu oran yüzde 24, Güney Afrika'da yüzde 30, Meksika'da ise yüzde 48.

Bu ülkeler yatırımda daha önde

Son 12 aylık toplam UDY tutarı 13,527 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk çeyrek UDY verilerine göre, Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ilk 5 ülke sırasıyla Hollanda, Fransa, Almanya, İrlanda ve Luxemburg oldu.

Kredi risk primi düşüyor

Türkiye'nin kredi risk priminin yani CDS'lerin gerilemesi maddi anlamda ülkenin elini rahatlatırken yabancı yatırımlar için de önemli bir gösterge konumunda. Keza global arenada yatırımlar için CDS'ler sıkı takip ediliyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, önceki kapanışa göre yaklaşık 14 baz puan azalarak 364,64 baz puanla Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etti.